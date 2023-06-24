Лыжероллеры. «Каналреннет». Шлинн и Вике выиграли марафон классикой, Масгрэйв – 3-й, Крюгер – 16-й
Норвежка Астрид Ойре Шлинн выиграла лыжероллерный марафон «Каналреннет».
Лыжероллеры
Лунде, Норвегия
Марафон, 50 км, классический стиль
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1:56.20,8
2. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 6.38,1
3. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 6.39,3
4. Эмма Киркеберг Мерк (Норвегия) – 8.04,5
5. Катержина Янатова (Чехия) – 8.05,4
Мужчины
1. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 1:45.26,9
2. Даниэль Сток (Норвегия) – 0,3
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,3
4. Макс Новак (Швеция) – 0,5...
12. Карстейн Йохауг (Норвегия) – 12,4...
16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 35,8
17. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.33,1...
25. Петтер Нортуг (Норвегия) – 4.53,4
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