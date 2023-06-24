Лыжероллеры. «Каналреннет». Шлинн и Вике выиграли марафон классикой, Масгрэйв – 3-й, Крюгер – 16-й

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Норвежка Астрид Ойре Шлинн выиграла лыжероллерный марафон «Каналреннет».

Лыжероллеры

«Каналреннет»

Лунде, Норвегия

Марафон, 50 км, классический стиль

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1:56.20,8

2. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 6.38,1

3. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 6.39,3

4. Эмма Киркеберг Мерк (Норвегия) – 8.04,5

5. Катержина Янатова (Чехия) – 8.05,4

Мужчины

1. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 1:45.26,9

2. Даниэль Сток (Норвегия) – 0,3

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,3

4. Макс Новак (Швеция) – 0,5...

12. Карстейн Йохауг (Норвегия) – 12,4...

16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 35,8

17. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.33,1...

25. Петтер Нортуг (Норвегия) – 4.53,4

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