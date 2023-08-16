Александр Панжинский: «Можно было бы допустить россиян без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо»

Александр Панжинский высказался об условиях МОК для допуска российских атлетов.

– Выступление спортсменов в нейтральном статусе в нынешних обстоятельствах – хороший вариант?

– Можно было бы допустить без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо. Не нужно придумывать никаких идиотских условий, ведь нейтральный статус многими у нас в стране не примется в нынешних условиях.

Но это какой-никакой вариант для сотрудничества. Их нужно искать в диалоге, но от FIS диалога пока нет, они просто отстранились от нас и нашего руководства.

Я уверен, что есть какое‑то неформальное общение между Еленой Валерьевной Вяльбе и руководителем FIS, но, думаю, пока этого мало, и у нас есть повод на них обижаться, – сказал серебряный призер Ванкувера-2010.