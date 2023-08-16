Александр Панжинский: «Можно было бы допустить россиян без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо»

Теги сборная России (лыжные гонки) FIS Елена Вяльбе Александр Панжинский Лыжи

Александр Панжинский высказался об условиях МОК для допуска российских атлетов.

– Выступление спортсменов в нейтральном статусе в нынешних обстоятельствах – хороший вариант?

– Можно было бы допустить без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо. Не нужно придумывать никаких идиотских условий, ведь нейтральный статус многими у нас в стране не примется в нынешних условиях.

Но это какой-никакой вариант для сотрудничества. Их нужно искать в диалоге, но от FIS диалога пока нет, они просто отстранились от нас и нашего руководства.

Я уверен, что есть какое‑то неформальное общение между Еленой Валерьевной Вяльбе и руководителем FIS, но, думаю, пока этого мало, и у нас есть повод на них обижаться, – сказал серебряный призер Ванкувера-2010. 

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1 комментарий

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papadok
У Панжинского забыли спросить, кого и как допускать.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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