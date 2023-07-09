Вяльбе о заседании FIS: «Пусть обсуждают что хотят, мне вообще пофиг. Я на 100% уверена, что ничего положительного для нас там не будет»

Елена Вяльбе объяснила, почему ей «пофиг» на предстоящие обсуждения в FIS.

В сентябре пройдет заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая ранее оставила в силе отстранение российских спортсменов.

«Заседание FIS в сентябре? Пусть обсуждают что хотят, мне вообще пофиг. Пусть обсуждают.

Я на 100% уверена, что ничего положительного для нас там не будет», – ответила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).