Вяльбе о заседании FIS: «Пусть обсуждают что хотят, мне вообще пофиг. Я на 100% уверена, что ничего положительного для нас там не будет»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе объяснила, почему ей «пофиг» на предстоящие обсуждения в FIS.

В сентябре пройдет заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая ранее оставила в силе отстранение российских спортсменов.

«Заседание FIS в сентябре? Пусть обсуждают что хотят, мне вообще пофиг. Пусть обсуждают.

Я на 100% уверена, что ничего положительного для нас там не будет», – ответила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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16 комментариев

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арап Петра Великого
В таком случае, было бы логично написать заявление и освободить ставку тренера...
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UVV1975
на тебя уже точно всем пофиг...
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Владислав Васильков
Так и после заседания думы ничего положительного для нас нет
+6
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пашу
Стадия принятия наступила
+8
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арап Петра Великого
Ответ Evgeniy Kropachev
что за ставка тренера?
Да, еще и президента Федерации лыжных гонок России. Имеет воинское звание подполковник запаса. И это думаю не все...
+5
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stradivari13
Ответ UVV1975
на тебя уже точно всем пофиг...
твоего мнения "ноунейма" так все ждали )))))
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Dinamik1
Бросила бороться поняв что с нашими чиновниками ни чего не светит.
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Melnikov1968
Кто-нибудь подскажите Елене Валерьевне,что она является лицом ФЛГР, а не теткой в очереди за дефицитом. Что такое пофиг? Если плохо с русским языком,найми преподавателя, он тебя научит нормально выражаться.
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Vadim Medvedev
мне вообще пофиг - у меня стабильное финансирование из российского бюджета
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stradivari13
куча папуасов уже придрались к словам Вяльбе? а по факту она права, а уж в какой форме донесла это вторично
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Evgeniy Kropachev
Ответ арап Петра Великого
В таком случае, было бы логично написать заявление и освободить ставку тренера...
что за ставка тренера?
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stradivari13
Ответ арап Петра Великого
В таком случае, было бы логично написать заявление и освободить ставку тренера...
как это соотносится с тем что Вяльбе не может повлиять на решение ФИС
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Олег Кузнецов
Ответ UVV1975
на тебя уже точно всем пофиг...
Вяльбе последний год разочаровывает все больше. Ей пофиг, потому как ее спортивная карьера давно окончилась, а тому же Большунову еще лет 10 бегать можно.
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stradivari13
Ответ Олег Кузнецов
Вяльбе последний год разочаровывает все больше. Ей пофиг, потому как ее спортивная карьера давно окончилась, а тому же Большунову еще лет 10 бегать можно.
а при чем тут Вяльбе? или вы офисные хипстеры уже разучились мозгами пользоваться? от неё не зависит решение фис поэтому ответ вполне очевиден
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