Елена Вяльбе: «Мы без флага и гимна никуда не поедем. Российские старты ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе выразила мнение, что российские старты ничем не хуже международных.

Глава ФЛГР заявила, что российские лыжники не будут выступать на международной арене без флага и гимна страны. 

– Мы все ждем сентября, когда FIS примет решение о допуске нашей сборной на международные соревнования. Ваше мнение по этому поводу?

– Мы без флага и без гимна никуда не поедем. Все.

– Если же такое случится, что нашей сборной не разрешат выступать на международных соревнованиях, как мотивировать спортсменов дальше?

– Мне кажется, все старты, которые проходят в России, ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны.

Да, не все спортсмены могут заработать, потому что Кубок мира – это коммерческие деньги. Но если они в спорт пришли только чтобы денег заработать, то это тогда точно не лыжный спорт. Мы стараемся делать все возможное, – сказала Вяльбе. 

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5 комментариев

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михаил почта
тебя забыли спросить.как Кабаев решит ,так и будет
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Olga.t
Ответ Геннадий Тимченко
Ольга, ну она-то хоть последовательна в своей позиции, в отличии от клоунов-депутатов, которые уже сегодня высказались, что только в "недружественные страны" нельзя без флага и гимна🤣
По такому случаю можно и расширить список "дружественных стран".
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