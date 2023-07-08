Елена Вяльбе: «Мы без флага и гимна никуда не поедем. Российские старты ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны»
Елена Вяльбе выразила мнение, что российские старты ничем не хуже международных.
Глава ФЛГР заявила, что российские лыжники не будут выступать на международной арене без флага и гимна страны.
– Мы все ждем сентября, когда FIS примет решение о допуске нашей сборной на международные соревнования. Ваше мнение по этому поводу?
– Мы без флага и без гимна никуда не поедем. Все.
– Если же такое случится, что нашей сборной не разрешат выступать на международных соревнованиях, как мотивировать спортсменов дальше?
– Мне кажется, все старты, которые проходят в России, ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны.
Да, не все спортсмены могут заработать, потому что Кубок мира – это коммерческие деньги. Но если они в спорт пришли только чтобы денег заработать, то это тогда точно не лыжный спорт. Мы стараемся делать все возможное, – сказала Вяльбе.
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