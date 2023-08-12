Александр Панжинский: «Если не будет Клэбо и россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Александр Панжинский Наталья Непряева Йоханнес Клэбо Лыжи

Александр Панжинский заявил, что лыжи будут «умирать» без российских спортсменов.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– После отстранения России от международных стартов во всем мире упал интерес к биатлону, лыжным гонкам, просели ТВ‑рейтинги. Что вы можете сказать об этом?

– Действительно, так и есть. FIS принимает непопулярные и недальновидные меры. Понятно, что лыжные гонки – это не спорт номер один для них, но все равно это один из важных видов спорта. Они заняли выжидающую позицию, не принимая никаких решений и просто продлевая отстранение раз за разом.

Никакие варианты возвращения российских спортсменов не предлагают. Посмотрим, что будет осенью. Учитывая, что весной, за пять дней до заседания исполкома FIS, членом которого я являюсь, нашу делегацию они не пустили и решили договориться между собой, пока что они все спускают на тормозах.

Мы видим, что Клэбо уже не интересно соревноваться с норвежцами, с которыми может посоперничать и на внутренних стартах. В общем, если не будет Клэбо (норвежец еще не подписал соглашение c национальной федерацией для выступления на Кубке мира – Sports.ru) и дальше не будет россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать.

В женских конкуренция еще есть между несколькими странами и спортсменками. Без Непряевой и остальных наших спортсменок рейтинги и дальше будут падать. Может, это заставит руководство и главных спонсоров FIS задуматься над возвращением наших спортсменов, – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.

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12 комментариев

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лошадка в плаще
это он накалякал в пропагандистской якобы спортивной программе есть тема
+9
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IrbIS
ну начинается, старые песни о главном, если не будет россиян и в частности саши-солдата - всем будем .....
+10
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Сергей
Всё тож да про тож
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-1
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Nissan 0123
Ответ aalto
а кто это?
серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте. Никите Крюкову проиграл меньше 0,1 секунды в знаменитом финише
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aalto
а кто это?
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BearS
Клэбо ... ипримкнувшийкнимшипилов
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Волька-ибн-Алёша
вам то что,бороздите просторы Малиновки
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Rumov
А ему то какое дело?
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Александр Самусенко
Хм. Что же будет, если в лыжах не будет россиян и Клэбо? 🤔
Быть может, вырастет конкуренция? Среди итальянцев, немцев и французов, у которых есть деньги, которые производят топовые лыжи и экипировку.
Ну да, лыжи точно загнутся, 100 процентов 🤦‍♂️
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Tima_Milan
Клэбо видимо для приличия упомянут
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Болельщик Биатлона
Ответ aalto
а кто это?
Это модно, выставлять напоказ своё невежество?
Призёр чемпионата мира, призёр Олимпийских игр в лыжных гонках, а кто вы?
+7
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