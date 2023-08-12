Александр Панжинский: «Если не будет Клэбо и россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать»

Александр Панжинский заявил, что лыжи будут «умирать» без российских спортсменов.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– После отстранения России от международных стартов во всем мире упал интерес к биатлону, лыжным гонкам, просели ТВ‑рейтинги. Что вы можете сказать об этом?

– Действительно, так и есть. FIS принимает непопулярные и недальновидные меры. Понятно, что лыжные гонки – это не спорт номер один для них, но все равно это один из важных видов спорта. Они заняли выжидающую позицию, не принимая никаких решений и просто продлевая отстранение раз за разом.

Никакие варианты возвращения российских спортсменов не предлагают. Посмотрим, что будет осенью. Учитывая, что весной, за пять дней до заседания исполкома FIS, членом которого я являюсь, нашу делегацию они не пустили и решили договориться между собой, пока что они все спускают на тормозах.

Мы видим, что Клэбо уже не интересно соревноваться с норвежцами, с которыми может посоперничать и на внутренних стартах. В общем, если не будет Клэбо (норвежец еще не подписал соглашение c национальной федерацией для выступления на Кубке мира – Sports.ru) и дальше не будет россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать.

В женских конкуренция еще есть между несколькими странами и спортсменками. Без Непряевой и остальных наших спортсменок рейтинги и дальше будут падать. Может, это заставит руководство и главных спонсоров FIS задуматься над возвращением наших спортсменов, – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.

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