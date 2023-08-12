Александр Панжинский: «Если не будет Клэбо и россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать»
Александр Панжинский заявил, что лыжи будут «умирать» без российских спортсменов.
На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– После отстранения России от международных стартов во всем мире упал интерес к биатлону, лыжным гонкам, просели ТВ‑рейтинги. Что вы можете сказать об этом?
– Действительно, так и есть. FIS принимает непопулярные и недальновидные меры. Понятно, что лыжные гонки – это не спорт номер один для них, но все равно это один из важных видов спорта. Они заняли выжидающую позицию, не принимая никаких решений и просто продлевая отстранение раз за разом.
Никакие варианты возвращения российских спортсменов не предлагают. Посмотрим, что будет осенью. Учитывая, что весной, за пять дней до заседания исполкома FIS, членом которого я являюсь, нашу делегацию они не пустили и решили договориться между собой, пока что они все спускают на тормозах.
Мы видим, что Клэбо уже не интересно соревноваться с норвежцами, с которыми может посоперничать и на внутренних стартах. В общем, если не будет Клэбо (норвежец еще не подписал соглашение c национальной федерацией для выступления на Кубке мира – Sports.ru) и дальше не будет россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать.
В женских конкуренция еще есть между несколькими странами и спортсменками. Без Непряевой и остальных наших спортсменок рейтинги и дальше будут падать. Может, это заставит руководство и главных спонсоров FIS задуматься над возвращением наших спортсменов, – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.
Как в лыжах смотрели сезон без России? Худший результат за 6 лет, даже в Европе аудитория упала
Быть может, вырастет конкуренция? Среди итальянцев, немцев и французов, у которых есть деньги, которые производят топовые лыжи и экипировку.
Ну да, лыжи точно загнутся, 100 процентов 🤦♂️
Призёр чемпионата мира, призёр Олимпийских игр в лыжных гонках, а кто вы?