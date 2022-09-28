Устюгов о продолжении карьеры: «Отвожу себе только предстоящий сезон, а дальше посмотрим. Но четыре гонки мне нужно обязательно выиграть»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, почему решил продолжить спортивную карьеру.

– Многие были уверены, что после Олимпиады вы завершите карьеру.

– Я отвожу себе только предстоящий зимний сезон, а дальше посмотрим. Евгений Дементьев говорит, чтобы я настраивался на четыре года до следующей Олимпиады. Если мне каждый сезон по два раза в год спину будет клинить – я такое терпеть не готов. Представляете, за ребенком дернешься, а тебя сковало. Что тут сделаешь? Закачивать? Такое себе, ведь это значит, что постоянно только этим нужно заниматься. У меня в «сохраненных» в соцсетях одни сплошные упражнения на закачку спины.

Иногда заводит сильно, думаешь, что все сможешь. Настолько сильно, что тебя это дополнительно мотивирует. Так было всегда у меня в карьере. Помню, приехал на вкатку в Тюмень, а мне только вытащили спицы из пальца. Я даже палку не брал, а нужно было разрабатывать руку. Именно в тот момент Саня Большунов выиграл этап Кубка мира в Финляндии в спринте, когда Клэбо смотрел в одну сторону, а Саня с другой проскочил.

Посмотрел ту гонку, а потом спустился к машине, достал вторую палку и начал по номеру ходить. Было больно, но я ходил с этой палкой и терпел. Очень сильно меня это все смотивировало тогда.

Вот и сейчас – посмотрел соревнования в Тюмени, огонек внутри разгорелся. Хочу, хочу, хочу стартовать! Я же с Олимпиады не бегал на официальных стартах. Особенно на спринте все внутри зудело – а как бы я пролог сбегал, а смог бы пройти дальше четвертьфинала? В общем, посмотрим.

– В недавнем интервью «Чемпионату» Евгений Гараничев рассказывал, что остался в спорте после разговора с женой.

– У меня то же самое. Лена сначала уговорила меня остаться до Олимпиады, потому что столько лет идти к цели и остановиться вдруг... А после Пекина она мне сказала – побегай еще годик, просто покайфуй. Я именно так и делаю. Буду бегать и не принимать близко к сердцу проходящие результаты, если что-то не получится. Но четыре гонки мне нужно обязательно выиграть.

Изначально вообще о двух думал, но решил, что для меня этого мало. Ведь раньше я был универсалом. Вот только то, что было – все прошло. Я даже после Олимпиады не финиш эстафеты вспоминаю, а тот финиш в полуфинале личного спринта, когда не прошел дальше, хотя и был готов. Но... Главное, чтобы тот полуфинал до конца жизни мне не снился, ведь положительных моментов гораздо больше.

Зима покажет, насколько реально достичь своих целей. Но если не ставить именно такие цели, зачем вообще на старт выходить?

– Если цели будут достигнуты, зачем вообще тогда уходить? Вы хотите уйти из спорта красиво?

– Вовсе нет. Я хочу уйти, чтобы потом не корежило изнутри, что я еще не набегался. Недавно с мамой разговаривал, жаловался ей, что так неохота на тренировки выходить, приходится себя заставлять. Она мне говорит: «Ты, Сережа, уже насытился лыжами». Это было на сборе в Ижевске, и тогда мне казалось, что я ими не просто насытился, а перенасытился.

Но вот в Тюмени соревнования посмотрел – и ничего, вроде нормально все, даже соскучился. Да я еще что-то могу! Просто не зациклен на обязаловке, как уже сказал. Да, у меня есть ответственность перед регионом, но это не сравнимо с тем, что было в сборной.

А вот на вопрос, зачем уходить, есть очень простой ответ – я хочу быть с семьей и жить обычной жизнью с обычными бытовыми проблемами и радостями, – сказал Устюгов.