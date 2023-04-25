Петтер Нортуг: «Для меня уход Клэбо из сборной понятен и очевиден. Он знает, чего хочет»

Петтер Нортуг оценил решение Йоханнеса Клэбо отказаться от места в сборной Норвегии.

Ранее Клэбо объявил, что будет готовиться к сезону вне национальной команды. То же самое Нортуг сделал в 2013 году.

«Для меня уход Йоханнеса из сборной понятен и очевиден. Он знает, чего хочет.

Лично мне нужно было что-то новое. Казалось, что меня часто используют в различных маркетинговых целях, я делал много лишнего и не ощущал, что получаю что-то взамен. Это беспокоило.

Думаю, в моей истории Йоханнес увидит себя. У спонсоров, которые вкладывают деньги в норвежскую федерацию, в глазах горят доллары, и эти спонсоры хотели бы воспользоваться Клэбо.

Но теряются возможность тренироваться со сборной и уровень поддержки, который там есть. Также вы теряете связь с Olympiatoppen (подразделением Олимпийского комитета Норвегии по развитию элитных видов спорта – Sports.ru) и все сопутствующие выгоды.

Но для меня главной проблемой, пожалуй, было отсутствие доступа к сервису и смазочным материалам для лыж. Возникнет целый ряд дилемм и вопросов», – сказал 13-кратный чемпион мира.

Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»