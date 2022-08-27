Лыжероллеры. Alliansloppet. Халварссон и Рибом победили в марафонах на 48 км, Петтер Нортуг – 22-й

Теги результаты сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швеции сборная Финляндии жен сборная Франции лыжероллеры Калле Халварссон Виктория Карл Ховард Сулос Таугбель Оскар Свенссон Линн Семскар Allianseloppet Мортен Эйде Педерсен Астрид Ойре Шлинн Эмма Рибом Макс Новак Магни Смедос Ида Даль Кати Ройвас Альвар Мюльбак Томас Джоли Стиан Берг Лыжи

Шведские лыжники Калле Халварссон и Эмма Рибом одержали победы в марафонских гонках Alliansloppet.

Лыжероллеры

Alliansloppet

Тролльхеттан, Швеция

Марафон, 48 км

Мужчины

1. Калле Халварссон (Швеция) – 1:48.28,2

2. Амунд Риеге (Норвегия) – 2,0

3. Томас Джоли (Франция) – 2,2

4. Макс Новак (Швеция) – 2,8

5. Стиан Берг (Норвегия) – 3,1

6. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 3,9...

9. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 4,6...

18. Оскар Свенссон (Швеция) – 7,9...

20. Алвар Мюльбак (Швеция) – 9,1

22. Петтер Нортуг (Норвегия) – 11,8

Женщины

1. Эмма Рибом (Швеция) – 2:09.53,0

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) –  0,3.

3. Магни Смедос (Норвегия) – 1,8

4. Линн Семскар (Швеция)- 5,7

5. Виктория Карл (Германия) – 1.56,8

6. Ида Даль (Швеция) – 3.49,8

7. Кати Ройвас (Финляндия) – 3.51,2

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные