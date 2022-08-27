Лыжероллеры. Alliansloppet. Халварссон и Рибом победили в марафонах на 48 км, Петтер Нортуг – 22-й

Шведские лыжники Калле Халварссон и Эмма Рибом одержали победы в марафонских гонках Alliansloppet.
Лыжероллеры
Alliansloppet
Тролльхеттан, Швеция
Марафон, 48 км
Мужчины
1. Калле Халварссон (Швеция) – 1:48.28,2
2. Амунд Риеге (Норвегия) – 2,0
3. Томас Джоли (Франция) – 2,2
4. Макс Новак (Швеция) – 2,8
5. Стиан Берг (Норвегия) – 3,1
6. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 3,9...
9. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 4,6...
18. Оскар Свенссон (Швеция) – 7,9...
20. Алвар Мюльбак (Швеция) – 9,1
22. Петтер Нортуг (Норвегия) – 11,8
Женщины
1. Эмма Рибом (Швеция) – 2:09.53,0
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 0,3.
3. Магни Смедос (Норвегия) – 1,8
4. Линн Семскар (Швеция)- 5,7
5. Виктория Карл (Германия) – 1.56,8
6. Ида Даль (Швеция) – 3.49,8
7. Кати Ройвас (Финляндия) – 3.51,2