Лыжероллеры. Чемпионат России. Рогозина и Васильев победили в классических гонках преследования, Устюгов – 6-й

Теги результаты чемпионат России Светлана Николаева лыжероллеры Сергей Устюгов Анастасия Кириллова Дарья Рогозина Александр Гребенько Андрей Краснов Евгений Кудрявцев Евгения Крупицкая Арина Былинко Виктория Лукашова Дмитрий Баграшов Дмитрий Васильев (лыжные гонки) Алмаз Таипов Лыжи

Дмитрий Васильев и Дарья Рогозина победили в классических пасьютах на ЧР по лыжероллерам.

Лыжероллеры 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

20 км, классический стиль

1. Дмитрий Васильев – 45.33,4

2. Александр Гребенько – 0,2

3. Никита Егоров – 7,7

4. Алмаз Таипов – 13,5

5. Евгений Кудрявцев – 15,6

6. Сергей Устюгов – 1.20,5

7. Дмитрий Баграшов – 1.50,7

8. Валерий Пономарев – 2.28,4

9. Андрей Краснов – 2.43,1

10. Егор Морозов – 2.46,5

Женщины

15 км, классический стиль

1. Дарья Рогозина – 37.55,8

2. Светлана Николаева – 0,3

3. Евгения Крупицкая – 36,5

4. Анастасия Кириллова – 52,8

5. Арина Былинко – 55,5

6. Анастасия Гунтарева – 57,0

7. Виталия Муромцева – 1.56,7

8-9. Анастасия Клепикова – 2.49,9

8-9. Екатерина Булычева – 2.49,9

10. Виктория Лукашова – 3.06,7

1 комментарий

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