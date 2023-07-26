Лыжероллеры. Чемпионат России. Рогозина и Васильев победили в классических гонках преследования, Устюгов – 6-й
Дмитрий Васильев и Дарья Рогозина победили в классических пасьютах на ЧР по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
20 км, классический стиль
1. Дмитрий Васильев – 45.33,4
2. Александр Гребенько – 0,2
3. Никита Егоров – 7,7
4. Алмаз Таипов – 13,5
5. Евгений Кудрявцев – 15,6
6. Сергей Устюгов – 1.20,5
7. Дмитрий Баграшов – 1.50,7
8. Валерий Пономарев – 2.28,4
9. Андрей Краснов – 2.43,1
10. Егор Морозов – 2.46,5
Женщины
15 км, классический стиль
1. Дарья Рогозина – 37.55,8
2. Светлана Николаева – 0,3
3. Евгения Крупицкая – 36,5
4. Анастасия Кириллова – 52,8
5. Арина Былинко – 55,5
6. Анастасия Гунтарева – 57,0
7. Виталия Муромцева – 1.56,7
8-9. Анастасия Клепикова – 2.49,9
8-9. Екатерина Булычева – 2.49,9
10. Виктория Лукашова – 3.06,7
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