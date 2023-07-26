Лыжероллеры. Чемпионат России. Рогозина и Васильев победили в классических гонках преследования, Устюгов – 6-й

Дмитрий Васильев и Дарья Рогозина победили в классических пасьютах на ЧР по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

20 км, классический стиль

1. Дмитрий Васильев – 45.33,4

2. Александр Гребенько – 0,2

3. Никита Егоров – 7,7

4. Алмаз Таипов – 13,5

5. – 15,6

6. – 1.20,5

7. Дмитрий Баграшов – 1.50,7

8. Валерий Пономарев – 2.28,4

9. – 2.43,1

10. Егор Морозов – 2.46,5

Женщины

15 км, классический стиль

1. Дарья Рогозина – 37.55,8

2. Светлана Николаева – 0,3

3. – 36,5

4. Анастасия Кириллова – 52,8

5. Арина Былинко – 55,5

6. Анастасия Гунтарева – 57,0

7. Виталия Муромцева – 1.56,7

8-9. Анастасия Клепикова – 2.49,9

8-9. Екатерина Булычева – 2.49,9

10. Виктория Лукашова – 3.06,7