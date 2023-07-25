«Бить тревогу по поводу того, что Устюгов проиграл, не стоит. Для него это пока просто контрольный срез». Тренер Брагин о 8-м месте на лыжероллерном ЧР
Тренер Сергея Устюгова призвал «не бить тревогу» из-за результата на ЧР по лыжероллерам.
Сегодня олимпийский чемпион Устюгов финишировал восьмым в гонке на 15 км свободным стилем в Ханты-Мансийске. Победил Алмаз Таипов.
«Нормальный результат, ничего выдающегося Сергей не показал. Но и бить тревогу по поводу того, что он проиграл, тоже не стоит.
У каждого спортсмена свой план. Кто‑то подводился к этому старту, а для Сергея это пока просто контрольный срез на данный момент. Самое основное - зима, а не лето.
Что касается планов Сергея на сезон, то пока рано о чем‑то говорить. Завтра он планирует выступить, проработаться, а в сезоне будет отталкиваться от самочувствия», - рассказал тренер спортсмена Иван Брагин.
Лыжероллеры. Чемпионат России. Таипов выиграл коньковую «разделку», Устюгов – 8-й
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