Вероника Степанова: «В моем контракте страницу занимает описание того, как я могу и как не могу себя вести, чтобы не испортить имидж спонсора»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об условиях работы со спонсорами.

«На рекламу, на образ международные фирмы тратят огромные деньги – не зря в моем (стандартном) контракте целую страницу занимает описание того, как я могу и как не могу себя вести, чтобы не испортить драгоценный имидж фирмы‑спонсора.

Вложив в спортсмена, дав ему профессиональный инвентарь и одежду, фирма использует его имя и возвращает потраченное с прибылью», – написала Степанова.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Спонсор - это папик с RT?
+7
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Кот под ногами майора
Что это за такой драгоценный имидж фирмы‑спонсора, если его можно формировать опусами, как у Степановой?
+5
0
+5
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Назар Игорь
О своëм подмоченном имидже лучше позаботься.
+3
0
+3
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selso99
С главным своим спонсором с RT Степанова заключила контракт, где описаны все позы и фетиши.
+2
0
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Док Аксель
Спонсор оказался неразборчив в выборе спортсменки.
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ИннаВБ
Ответ Док Аксель
Спонсор оказался неразборчив в выборе спортсменки.
Вот бы ещё в контракте прописать, чтоб рот не открывала, только для поесть😱
+1
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