Вероника Степанова: «В моем контракте страницу занимает описание того, как я могу и как не могу себя вести, чтобы не испортить имидж спонсора»

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об условиях работы со спонсорами.

«На рекламу, на образ международные фирмы тратят огромные деньги – не зря в моем (стандартном) контракте целую страницу занимает описание того, как я могу и как не могу себя вести, чтобы не испортить драгоценный имидж фирмы‑спонсора.

Вложив в спортсмена, дав ему профессиональный инвентарь и одежду, фирма использует его имя и возвращает потраченное с прибылью», – написала .