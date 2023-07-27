«Мне по-прежнему интересно соревноваться». Федерика Санфилиппо продолжит карьеру в лыжных гонках

Итальянка Федерика Санфилиппо сообщила, что продолжит карьеру в лыжных гонках.

Ранее Санфилиппо выступала в биатлоне. В сезоне-2022/23 она перешла в лыжные гонки после того, как не попала в состав биатлонной сборной на этап Кубка мира в Антхольце.

«Я до последней минуты размышляла, стоит ли продолжать карьеру в лыжах и какие у меня цели. Но в итоге сделала выбор за два дня. Поняла, что мне по-прежнему нравится стартовать в гонках.

Я могу проявить себя в спринте. Мне по-прежнему интересно соревноваться с другими лыжницами, и именно это подталкивает меня продолжать заниматься любимым делом.

Постараюсь быть в хорошей форме к началу сезона и хорошо выступить в декабре. У меня сложилось впечатление, что в сборной ко мне относятся серьезно. Что касается моих целей, то должна признать: мне кажется немного странным, что впереди сезон без крупных событий, ведь в биатлоне у нас каждый год были чемпионаты мира.

Цель будет состоять в том, чтобы подтвердить свои прошлогодние результаты. Посмотрим, смогу ли я добиться большего, но хотелось бы, наконец, пройти четвертьфинал спринта и выйти в полуфинал», – сказала Санфилиппо.