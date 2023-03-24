Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Рибом, Далквист, Фендрих, Шистад, Диггинс, Карлссон, Тириль и Лотта Венг выступят в классическом спринте

25 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти женщины пробегут классический спринт.

Лыжные гонки

мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 12:30, начало финала – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Тереза Беранова (Чехия)

2. Лена Кентен (Франция)

3. (США)

5. (Швеция)

6. Софи Крель (Германия)

7. Йоханна Хагстрем (Швеция)

8. Моа Лундгрен (Швеция)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

10. Катержина Янатова (Чехия)

11. (Швеция)

13. Джулия Керн (США)

15. Лаура Гиммлер (Германия)

17. Тириль Венг (Норвегия)

18. Катарина Хенниг (Германия)

19. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

21. Лотта Венг (Норвегия)

22. Кертту Нисканен (Финляндия)

23. Ане Стенсет (Норвегия)

24. Юлие Мире (Норвегия)

25. Эмма Рибом (Швеция)

26. Фрида Карлссон (Швеция)

27. Колетта Ридзек (Германия)

28. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

29. Рози Бреннан (США)

30. Криста Пярмякоски (Финляндия)

46. Федерика Санфилиппо (Италия)