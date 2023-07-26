Сергей Устюгов: «Если эстафета будет на медленных лыжероллерах, то приму участие. На скоростных я все-таки побаиваюсь спусков»

Теги сборная России (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Сергей Устюгов ТАСС Лыжи

Сергей Устюгов может сняться с оставшихся гонок чемпионата России по лыжероллерам.

На проходящем в Ханты-Мансийске турнире Устюгов стал восьмым в коньковой «разделке» на 15 км и занял шестое место в классической гонке преследования. 

«Посмотрю по своему состоянию. Если остальные гонки чемпионата России пройдут на медленных роллерах, то у меня появятся шансы на победу.

Не знаю, что решат организаторы. Если эстафета будет на медленных лыжероллерах, то приму участие. На скоростных я все-таки побаиваюсь спусков», – сказал Устюгов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий