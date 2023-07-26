Сергей Устюгов: «Если эстафета будет на медленных лыжероллерах, то приму участие. На скоростных я все-таки побаиваюсь спусков»

Сергей Устюгов может сняться с оставшихся гонок чемпионата России по лыжероллерам.

На проходящем в Ханты-Мансийске турнире Устюгов стал восьмым в коньковой «разделке» на 15 км и занял шестое место в классической гонке преследования.

«Посмотрю по своему состоянию. Если остальные гонки чемпионата России пройдут на медленных роллерах, то у меня появятся шансы на победу.

Не знаю, что решат организаторы. Если эстафета будет на медленных лыжероллерах, то приму участие. На скоростных я все-таки побаиваюсь спусков», – сказал Устюгов.