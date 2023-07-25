Лыжероллеры. Чемпионат России. Устюгов, Краснов, Сафиуллин, Гребенько пробегут коньковую «разделку»

25 июля в Ханты-Мансийске на ЧР по лыжероллерам мужчины пробегут гонку с раздельного старта.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

40. Рифат Сафиуллин

46. Александр Гребенько

47. Виталий Женихов

48.

49. Владимир Титов

50. Егор Николаев

51. Антон Шатагин

52. Егор Морозов

53. Никита Смирнов

54.

55. Евгений Цепков

56.

57.