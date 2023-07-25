Лыжероллеры. Чемпионат России. Устюгов, Краснов, Сафиуллин, Гребенько пробегут коньковую «разделку»

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Дмитрий Васильев лыжероллеры Сергей Устюгов Рифат Сафиуллин Антон Шатагин Александр Гребенько Андрей Краснов Евгений Кудрявцев Лыжи

25 июля в Ханты-Мансийске на ЧР по лыжероллерам мужчины пробегут гонку с раздельного старта.

Лыжероллеры 

Чемпионат России 

Ханты-Мансийск

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Старт-лист 

40. Рифат Сафиуллин 

46. Александр Гребенько

47. Виталий Женихов

48. Дмитрий Васильев

49. Владимир Титов

50. Егор Николаев

51. Антон Шатагин 

52. Егор Морозов

53. Никита Смирнов

54. Андрей Краснов

55. Евгений Цепков

56. Евгений Кудрявцев

57. Сергей Устюгов

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