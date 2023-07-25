Лыжероллеры. Чемпионат России. Николаева выиграла «разделку» на 10 км, Рогозина – 2-я, Крупицкая – 3-я

Теги результаты сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Светлана Николаева лыжероллеры Анастасия Кириллова Дарья Рогозина Евгения Крупицкая Арина Былинко Лыжи

Светлана Николаева победила в гонке с раздельного старта на чемпионате России по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Чемпионат России 

Ханты-Мансийск

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Светлана Николаева – 25.30,7

2. Дарья Рогозина – 0,3

3. Евгения Крупицкая – 2,6

4. Арина Былинко – 31,7

5. Анастасия Гунтарева – 36,2

6. Виталия Муромцева – 38,0

7. Анастасия Кириллова – 42,4

8. Евгения Бижова – 59,7

9. Анастасия Клепикова – 1.02,1

10. Ульяна Лебедева – 1.13,1

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Зачем называть чемпионатом страны мероприятие на которое похрен и сборникам и федерации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий