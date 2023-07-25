Лыжероллеры. Чемпионат России. Николаева выиграла «разделку» на 10 км, Рогозина – 2-я, Крупицкая – 3-я

Светлана Николаева победила в гонке с раздельного старта на чемпионате России по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Светлана Николаева – 25.30,7

2. Дарья Рогозина – 0,3

3. – 2,6

4. Арина Былинко – 31,7

5. Анастасия Гунтарева – 36,2

6. Виталия Муромцева – 38,0

7. Анастасия Кириллова – 42,4

8. Евгения Бижова – 59,7

9. Анастасия Клепикова – 1.02,1

10. Ульяна Лебедева – 1.13,1