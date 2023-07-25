Лыжероллеры. Чемпионат России. Николаева выиграла «разделку» на 10 км, Рогозина – 2-я, Крупицкая – 3-я
Светлана Николаева победила в гонке с раздельного старта на чемпионате России по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Светлана Николаева – 25.30,7
2. Дарья Рогозина – 0,3
3. Евгения Крупицкая – 2,6
4. Арина Былинко – 31,7
5. Анастасия Гунтарева – 36,2
6. Виталия Муромцева – 38,0
7. Анастасия Кириллова – 42,4
8. Евгения Бижова – 59,7
9. Анастасия Клепикова – 1.02,1
10. Ульяна Лебедева – 1.13,1
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