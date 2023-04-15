Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Прокофьева, Смирнова, Крупицкая, Перевозчикова, Царева выступят в масс-старте на 50 км свободным стилем

15 апреля на чемпионате России в Апатитах женщины пробегут коньковый масс-старт на 50 км.

Лыжные гонки

Чемпионат России

Апатиты

Женщины

50 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 10.00 по московскому времени.

Старт-лист

1.

2.

3.

4. Лариса Рясина

5. Майя Якунина

6. Алена Перевозчикова

7.

8. Арина Кусургашева

9. Светлана Заборская

10. Ольга Царева

11.

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.