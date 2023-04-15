Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Прокофьева, Смирнова, Крупицкая, Перевозчикова, Царева выступят в масс-старте на 50 км свободным стилем
15 апреля на чемпионате России в Апатитах женщины пробегут коньковый масс-старт на 50 км.
Лыжные гонки
Чемпионат России
Апатиты
Женщины
50 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 10.00 по московскому времени.
Старт-лист
4. Лариса Рясина
5. Майя Якунина
6. Алена Перевозчикова
8. Арина Кусургашева
9. Светлана Заборская
10. Ольга Царева
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
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