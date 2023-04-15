Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Прокофьева, Смирнова, Крупицкая, Перевозчикова, Царева выступят в масс-старте на 50 км свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Анастасия Доценко Ольга Царева Наталья Непряева Лариса Рясина Майя Якунина Светлана Заборская Екатерина Смирнова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Алена Перевозчикова Лыжи

15 апреля на чемпионате России в Апатитах женщины пробегут коньковый масс-старт на 50 км.

Лыжные гонки

Чемпионат России

Апатиты

Женщины

50 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 10.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Анастасия Прокофьева

2. Екатерина Смирнова

3. Наталья Непряева

4. Лариса Рясина

5. Майя Якунина

6. Алена Перевозчикова

7. Евгения Крупицкая

8. Арина Кусургашева

9. Светлана Заборская

10. Ольга Царева

11. Анастасия Доценко

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

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1 комментарий

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petr
А где же -конь с копытом?
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