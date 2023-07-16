Александр Легков: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его»

Теги Сочи-2014 лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Владимир Путин Политика ТАСС Лыжи

Лыжник Александр Легков назвал президента России Владимира Путина самым лучшим.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 мечтает, что россияне снова будут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Мне посчастливилось пробежать на домашних Олимпийских играх, победить на королевской дистанции, когда награждение было на закрытии [Олимпиады] в присутствии нашего президента.

Печально, что я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России на награждении. После Сочи россияне выступали на Олимпиадах без флага. Надеюсь, скоро к этому вернется, мечтаю, чтобы наши спортсмены к этому вернулись», – сказал Легков.

«Любит ли Путин биатлон? Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис и фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю: ни в одной стране мира спортсмены не получают такой поддержки, как у нас.

Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его», – добавил он.

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104 комментария

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Игорь Новиков
Кем надо быть, чтобы сейчас такое говорить?
+188
-15
+173
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Los Galácticos
Ответ Игорь Новиков
Кем надо быть, чтобы сейчас такое говорить?
чичериной
+101
-13
+88
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Вечно в бане
Гойда!
+94
-13
+81
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Вечно в бане
Настолько нелепый и наивный поток сознания, что сразу верится, что Легков говорит искренне. Даже как-то язвить нет желания особого.
Такой лыжный Кучера.
+73
-8
+65
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Sanan1908
И правда делает очень много для своих спортсменов)) ни олимпиад, ни флага, ни гимна, ни чм, ничего))
+63
-4
+59
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Дэннис Молинарев
Забыл добавить, что мы ни на кого не нападали и Путин никаких таких указаний не давал.
В общем ждём скоро в думе
+70
-12
+58
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Forza
А вот так дети, выглядит культ личности.
+55
-8
+47
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Игорь Новиков
Кем надо быть, чтобы сейчас такое говорить?
Человеком у которого заканчивается либо хайп либо деньги
+46
-2
+44
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Sebastian Debussy
Погиб засчитан))) Подлизал, так подлизал!))) Можно теперь в депутаты проситься, точно в едроссию возьмут 🤣🤣🤣
+38
-8
+30
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Второй эксперт
Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец
+31
-10
+21
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Sebastian Debussy
Погиб засчитан))) Подлизал, так подлизал!))) Можно теперь в депутаты проситься, точно в едроссию возьмут 🤣🤣🤣
хорошая опечатка получилась. именно "погиб". хороший спортсмен, а как человек погиб.
+23
-2
+21
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Игорь Новиков
Ответ Олег Пашинин
скорее кем надо быть что бы не поддержать сейчас президента,не зависимо от политических предпочтений,суверенитет и независимость нужны всем если не хотим быть колонией и рабами
А кто-то угрожает стране?
+24
-5
+19
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prorvemss
Если женщина упруга и в постели горяча - это личная заслуга Леонида Ильича!
+17
-1
+16
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Юлия Гладкова
Он поддерживает спорт. Поэтому спортсмены и оказались за бортом. Так поддерживают, что ради того, чтобы выслужиться, фсбэшники пробирки меняли) Putin team и т.д. Смешно говорить, что спорт вне политики.
+17
-2
+15
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Roman Araslanov
Путинизм головного мозга
+16
-1
+15
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Сергей Орлов
Ответ Игорь Новиков
Кем надо быть, чтобы сейчас такое говорить?
Необразованным лыжником.
+13
0
+13
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4r9dd4xr9n
Это уже гойда или еще нет?
+14
-2
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Гекдениз Кардениз
Ответ Второй эксперт
Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец
у тебя в слове лидер на первой букве ошибка
+14
-3
+11
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EvGe
А ты еще не в Бахмуте?
+12
-2
+10
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Андрей Рязанов
У него не формируется никакой причинно-следственной связи между действиями самого лучшего... и отсутствием флага/гимна?
+12
-2
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Вечно в бане
Ответ Onion
Комментарий удален модератором
Я так понимаю, что раз он ОЧ, его оценка действий президента страны, более квалифицированная, чем например, у меня?
А можно поинтересоваться, в каких ещё областях человеческой жизни, титул Олимпийского чемпиона в лыжах, делает экспертным, мнение человека? Не нужно ли, например, спросить Легкова, как нам поднять наш автопром? А то рулят им мамкины неудачники, поэтому и фигня вместо машин получается.
+11
-1
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Жалько Печалич
шершавый какой Саня.. ну а по другому никак, видимо..
+15
-6
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arisstopane
"Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его"
вас не поддерживают, вас взяли на содержание,
а кто девушку обедает, тот её и танцует.
+9
-1
+8
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Kemal Gul
Ответ Игорь Новиков
Кем надо быть, чтобы сейчас такое говорить?
Спортсменом, живущим на гос бабки, очевидно)
+9
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Дим Димыч
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+14
-6
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