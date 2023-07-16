Александр Легков: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его»

Лыжник Александр Легков назвал президента России Владимира Путина самым лучшим.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 мечтает, что россияне снова будут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Мне посчастливилось пробежать на домашних Олимпийских играх, победить на королевской дистанции, когда награждение было на закрытии [Олимпиады] в присутствии нашего президента.

Печально, что я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России на награждении. После Сочи россияне выступали на Олимпиадах без флага. Надеюсь, скоро к этому вернется, мечтаю, чтобы наши спортсмены к этому вернулись», – сказал .

«Любит ли биатлон? Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис и фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю: ни в одной стране мира спортсмены не получают такой поддержки, как у нас.

Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его», – добавил он.