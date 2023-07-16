Александр Легков: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его»
Лыжник Александр Легков назвал президента России Владимира Путина самым лучшим.
Олимпийский чемпион Сочи-2014 мечтает, что россияне снова будут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.
«Мне посчастливилось пробежать на домашних Олимпийских играх, победить на королевской дистанции, когда награждение было на закрытии [Олимпиады] в присутствии нашего президента.
Печально, что я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России на награждении. После Сочи россияне выступали на Олимпиадах без флага. Надеюсь, скоро к этому вернется, мечтаю, чтобы наши спортсмены к этому вернулись», – сказал Легков.
«Любит ли Путин биатлон? Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис и фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю: ни в одной стране мира спортсмены не получают такой поддержки, как у нас.
Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его», – добавил он.
Такой лыжный Кучера.
В общем ждём скоро в думе
А можно поинтересоваться, в каких ещё областях человеческой жизни, титул Олимпийского чемпиона в лыжах, делает экспертным, мнение человека? Не нужно ли, например, спросить Легкова, как нам поднять наш автопром? А то рулят им мамкины неудачники, поэтому и фигня вместо машин получается.
вас не поддерживают, вас взяли на содержание,
а кто девушку обедает, тот её и танцует.