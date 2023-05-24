Вероника Степанова: «FIS все пройти по канату пытается, балансируя изо всех сил. Если сдвинуть вопрос о нашем допуске на далекую перспективу, думают, что решение само найдется?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова скептически оценила позицию FIS в отношении россиян.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) может перенести вопрос о допуске российских спортсменов с мая на сентябрь.

«FIS все пройти по канату пытается. Балансируя изо всех сил. Если сдвинуть вопрос о нашем допуске на далекую перспективу, думают, что решение как-то само найдется? Ну-ну», – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале.

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8 комментариев

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Alexander2022
Фан..тка одного дедушки желает бегать в недружественных странах за их валюту?) Ну-ну)
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Cruz
А ты все никак не успокоишься? Не дает покоя отстранение, хотя и пытаешься представить, что для нас это благо, а для них гибель
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Ярик01
У тебя нет и далекой перспективы.
Можешь понунукать.
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Александр Колодин
Степанова деградирует
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Sutekh Hexen
Для вас же лучше, дура, что отложили.
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Viks
Ты ещё ФИС не запрягла нунукать. А ФИС тебя напряг и поставил в по зу.
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Вероника Терюшкова
Интересно, кто-нибудь из спортсменов за всю историю лыж ТАК высказывал своё негативное отношение к фис? Высокомерно и некорректно. Вероника фу такой быть 👎👎👎
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Dikki Shelton
Вам не угодишь ☺
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