Вероника Степанова: «FIS все пройти по канату пытается, балансируя изо всех сил. Если сдвинуть вопрос о нашем допуске на далекую перспективу, думают, что решение само найдется?»

Вероника Степанова скептически оценила позицию FIS в отношении россиян.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) может перенести вопрос о допуске российских спортсменов с мая на сентябрь.

«FIS все пройти по канату пытается. Балансируя изо всех сил. Если сдвинуть вопрос о нашем допуске на далекую перспективу, думают, что решение как-то само найдется? Ну-ну», – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале.