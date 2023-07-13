Психолог Кожевникова: «У спортсменов сейчас сильный сбой мотивации. Им становится все сложнее себе объяснять, зачем нужно терпеть тренировочные нагрузки»

Теги Елизавета Кожевникова Лыжи

Психолог Елизавета Кожевникова заявила, что атлеты в условиях отстранения теряют мотивацию.

– Какая проблема представляется вам сейчас наиболее актуальной применительно к собственной работе со спортсменами?

– Очень сильный сбой мотивации. Вижу, что люди напуганы и не понимают, как им действовать. То есть им становится все сложнее и сложнее себе объяснять, зачем нужно продолжать терпеть тренировочные нагрузки, если выхода на крупные соревнования нет.

– Но ведь аналогичную ситуацию мы имели и год назад, и два.

– Тогда ее удавалось микшировать хорошими заработками и близкой перспективой возвращения прежней жизни. Сейчас, даже выезжая на какие-то локальные мероприятия в Киргизию или Казахстан, спортсмены все чаще задают себе вопрос: почему те, с кем я соревнуюсь, выступают на крупных турнирах, а я этой возможности лишен?

– Не так давно меня зацепила мысль, высказанная одним из коллег, что российскому спорту давно пора изменить свое отношение к Олимпийским играм. Что свет на них клином не сошелся. Как считаете, нужно ли стремиться к тому, чтобы снизить ценность ОИ в сознании спортсмена?

– Все мы так или иначе биологические существа, и нами управляет система вознаграждения. Спортсмены работают за внешнюю мотивацию – победу, деньги, славу, и все это сильно стимулирует дофаминовую систему. Невозможно в одночасье взять и от всего этого отвязаться, если ты не тибетский монах.

Все, что мы можем, это постараться выстроить систему внутренней мотивации таким образом, чтобы сохранить в человеке способность стремиться к развитию, когда трудно и нет обещанного вознаграждения. Нагрузки-то запредельны. Нужно держать удар, а стресс-система начинает капитулировать.

– Поэтому и становится сложнее мириться с ситуацией?

– Да. Мы можем попытаться обесценить значимость Олимпиады, придумать какую-то альтернативную программу, поставить во главу угла массовый спорт, но на сколько этих усилий хватит? И насколько люди станут этому доверять?

С другой стороны, когда я рассказываю спортсменам, с которыми работаю, про систему, в которой росла сама в конце 80-х — середине 90-х, и вспоминаю, что за второе место на Олимпийских играх платили $1,5 тысячи, а за бронзу – $750, спортсмены выпучивают глаза. И я вижу, что они реально не понимают, как вообще можно было работать при такой системе вознаграждения.

– Хотите сказать, что сами они работают исключительно за деньги?

– В большей степени. Это оказалось последним редутом. Первая волна кризиса определялась невозможностью выезжать в красивые страны и свободно конкурировать с лучшими – ее пережили.

Сейчас добавилось сокращение финансирования, уход спонсоров, снижение рекламных контрактов. В совокупности с этим уже трудно мириться. Нагрузки остались прежними, а вознаграждения нет, – сказала Кожевникова. 

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

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14 комментариев

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asusp527
Бесплодная болтовня. Не хотят- пусть не тренируются, найдут себе другую область заработка.
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Renki
Ответ Denis Travin
... странно, спортсмены СССР больше 30 лет не выступали на международных стартах. А когда, в начале 50-х, вышли, то переписали все мировые и олимпийские рекорды. Может быть потому, что они любили дело, которым занимались, а разные "психологи" не дули им в уши о "сбое мотивации"?
Дело, сорри за тавтологию, не только в любви к делу. В советские времена очень даже была мотивация в сборную попасть. И премии хорошие были, и выезд в загранку, и квартиры в Москве давали.
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Denis Travin
... странно, спортсмены СССР больше 30 лет не выступали на международных стартах.
А когда, в начале 50-х, вышли, то переписали все мировые и олимпийские рекорды.

Может быть потому, что они любили дело, которым занимались, а разные "психологи" не дули им в уши о "сбое мотивации"?
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Katerina Sunny
Обесценивают международные соревнования, и тем более ОИ, только различные люди, которым там и при допуске медали не светили.
+3
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Nata Nata
На ОИ попадает очень не большая часть спортсменов, а ОЧ становятся еще меньше. Понятно, что плох солдат, который не хочет быть генералом, но иногда стать первым и в своей стране сложно, так почему тогда это не победа? У кого-то ушла мотивация, у кого-то она живет, пусть они и занимают место в сборной и честно принимают участие в соревнованиях болельщикам на радость.
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Ужратый Гусениц
А сколько спортсменов ездит на ОИ? как понимаю единицы, а на старты выходят сотни лыжников, от городских и региональных отборочных до всероссийских. И у всех мотивация кончилась?
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spf12
Не знаю, как в других видах спорта, но в фигурном катании в этом сезоне платили очень хорошие призовые за внутренние старты.
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ДудьСдулся
Всей стране уже который год объясняют: "Надо потерпеть".
И никаких внятных подробностей.
Ради чего?
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Montenegro Serbian
Что значит ТЕРПЕТЬ?
Если спортсмены на зарплате, то должны её отрабатывать по контракту.
Да, международных стартов нет (но так львиная часть спортсменов до них и не "долетала"), но количество внутренних увеличили. Да, ситуация неидеальная ни разу, но контракт есть контракт.
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masterdanila
контрактникам неплохие деньги платят, найдут себя. было о чем переживать.
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Melnikov1968
Первая мысль: у Кожевникова есть психолог? Извините.
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ash918
Что значит зачем? За Родину!
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