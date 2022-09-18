Психолог Кожевникова: «Спортсмены стали чаще болеть, долго выбираются из этих инфекций. Возможно, проблема связана с многократными вакцинациями»

Двукратный призер Олимпийских игр и спортивный психолог считает, что спортсмены стали чаще и дольше болеть.

– Нынешний сезон достаточно специфичен: атлеты полноценно тренируются с тем, чтобы выйти на пик своей формы, но при этом они лишены возможности выступать на действительно значимых соревнованиях. Это добавляет вам проблем как психологу?

– Я бы скорее говорила о другой проблеме, физиологической. Которая, возможно, связана с многократными вакцинациями. Понятно, что необходимость делать прививки была для спортсменов неизбежной, иначе они просто не смогли бы нигде выступать, и подавалось всё в том ключе, что польза от вакцинации выше, чем потенциальный вред.

Но сейчас мы наблюдаем совершенно очевидное снижение иммунитета. В частности, команда, с которой я достаточно плотно работаю и которая была вакцинирована по меньшей мере дважды, массово переболела за лето.

– Какие-то официальные медицинские данные на этот счет существуют?

– У меня их нет. Поэтому могу просто констатировать очевидное: болеть спортсмены стали чаще и долго выбираются из этих инфекций.

Шлейфом как бы идут всевозможные катаральные симптомы: насморки, дискомфорт в горле, не слишком хорошее телесное состояние. У человека появляется общая слабость, которая не может не сказываться на способности работать и выдерживать нагрузки.

– Какие сложности в работе это добавляет вам лично?

– Стало крайне сложно опираться на какие-то медицинские рекомендации, поскольку их просто не существует. Мы уже говорили с вами, что накануне ответственных стартов у многих спортсменов возникает психосоматический фактор, который они бессознательно используют как защиту от стресса.

Раньше было понятно, как с этим бороться. Например, пройти тестирование и получить вердикт врача, действительно ли человек болен или это чистой воды психосоматика, когда спортсмену проще «заболеть», чем проговорить собственные страхи: что он недостаточно силён, что боится выйти на старт, боится проиграть...

Сейчас же никаких официальных рекомендаций врачи не дают, поскольку сами не очень понимают причину частых фарингитов, ринитов или латентных инфекций. У них банально недостаточно данных, чтобы считать это последствием тотальной иммунизации.

Соответственно, и для меня как психолога проблема заключается в том, чтобы понять: симптомы, о которых говорит атлет, – это такая защита от чрезмерной нагрузки или реальные и пока не слишком изученные последствия ?

– Где выход?

– Теоретически хорошо бы сделать так, чтобы спортсмены находились под более плотным наблюдением врачей, чтобы те имели возможность постоянно отслеживать определенные параметры. Если же это психосоматика, важно, чтобы спортсмен имел возможность проговаривать свои страхи.

Когда человек проговаривает свои негативные эмоции вслух, он тем самым как бы эвакуирует эмоциональное напряжение из тела, получает поддержку извне. В этом случае ему не надо «болеть», чтобы защититься от дискомфортного опыта. К сожалению, к психосоматическому механизму защиты прибегают многие атлеты.

Есть еще один немаловажный фактор. Если полтора года назад все сидели по домам, сами определяли для себя ту или иную нагрузку и она была, прямо скажем, не слишком серьезной, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Люди не просто вернулись к полноценной работе в прежнем режиме, где подготовка очень хорошо финансируется, но они, помимо всего прочего, находятся на определенном психологическом взводе, поскольку во всех видах спорта сейчас культивируется одна и та же мысль: «Если завтра нас допустят к большим стартам, мы должны быть максимально к этому готовы».

Поэтому я и говорю о том, что важно уметь проговаривать свои эмоции. Чтобы мы могли свести к минимуму какие бы то ни было предпосылки к проявлению психосоматических реакций, – сказала Кожевникова.