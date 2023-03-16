Кожевникова о выгорании в спорте: «Сначала начинаются кризисы: приступы ярости или безутешных слез. Потом – срывы питания. Все заканчивается травмой и полной апатией»

Теги Елизавета Кожевникова Фигурное катание

Психолог Елизавета Кожевникова рассказала о проблеме выгорания в спорте.

«Выгорание – состояние, родственное депрессивному. Симптомы – подавленность, апатия, отсутствие мотивации, негативное видение будущего, беспомощность, повышенная тревожность... Основным триггером является хроническое нарушение потребностей – биологических и эмоциональных. 

Спортсмен проиграл Олимпиаду. Он переживает мощный коктейль аффектов: стыд, страх, злость. Он не научен их переваривать сам, травится этими эмоциями, но продолжает играть. 

Следующие несколько месяцев он играет хуже и хуже. Эмоций больше и больше. Он все еще никому не говорит о них, не просит о помощи. В итоге, эмоции делают его тело настолько напряженным, что качество игры падает до неприемлемого уровня, он плохо спит, одна за другой возникают травмы.

Или другой случай: спортсмен работает в клубе с культурой насилия и переработок. Он три года не был в отпуске, сборы по три месяца, тренеры не позволяют эмоциональной разрядки, достаточной еды, склонны к перетренировкам и не обеспечивают восстановления. Сам спортсмен имеет дисфункциональные убеждения о том, что его потребности не важны, отдых и лечение – это слабость. 

Сначала начинаются кризисы: приступы ярости или безутешных слез. Потом – срывы питания. Все заканчивается травмой и полной апатией. 

Основные факторы риска – это дисфункциональные убеждения и поведенческое избегание. Это могут быть убеждения о том, что «я все должен делать идеально», «мои потребности не важны и удовлетворять их зазорно», «делаю, потому что надо», «другие люди важнее, на меня рассчитывают, я не могу подвести». Эти когнитивные конструкты мешают здоровому удовлетворению потребностей. 

Чтобы контролировать эмоции, спортсмены часто избегают важных и ценных активностей (учеба, коммуникация, вторая профессия). Они вызывают дискомфорт. В итоге, когда спорт разрушается, человеку становится страшно, что он ничего другого не умеет. Это усугубляет выгорание.

Выгорание возможно во всех видах спорта, но особенно в «ранних»: гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, хоккей, футбол. Все, что ассоциируется с эмоциональным насилием со стороны родителей и тренеров, что провоцирует эмоциональную дисрегуляцию у ребенка-спортсмена.

Выгорания нельзя бояться или стесняться. Его надо видеть прагматично – как неспособность спортсмена переварить стресс. Или спортсмен учится со всем этим управляться, или он в вечном риске выгорания.

Отрицание проблемы – не более чем высокомерие, лень и непрофессионализм, даже если это объясняется фразой «я не доверяю психологу». Многие спортсмены в моей практике долго держались аргумента «я не привык делиться чувствами», но когда реально припекало, мы садились и учились разбираться в эмоциях и потребностях. Все налаживалось.

Хорошо выступать в состоянии парасимпатического замирания нельзя. Как нельзя закатить в горку машину с заблокированными колесами. Когда атлет застрял в парасимпатике, мы применяем комплекс мер, активирующих адреналиновый стресс-ответ, балансирующий его состояние. Риски, если он этого не делает: травмы, снижение результативности, депрессия, расстройство пищевого поведения, прерывание карьеры и даже суицид», – сказала Кожевникова.

«Мне было противно. Вне гандбола я была не особо счастлива». Анна Вяхирева страдала от выгорания, а теперь раскрывает душу

12 комментариев

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Лека-Лека
Лизавету несет все больше и все глубже.
Когда-то я с большим удовольствием слушала ее ка комментатора. Теперь смотрю с выключенным звуком как биатлон с Губером и легкую атлетику с Чен.
Пора бы ей самой заняться самоанализом и уменьшить свои измышления, хотя бы в эфире.
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expertmer2020
У психолога должно быть звание не ниже майора - тогда да.
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expertmer2020
Читал, как в Голландии работают психологи со спортсменами. (Фемке Бол)

У нас этого никогда не будет.
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expertmer2020
Наши спортсмены понимают - психолог может настучать тренеру или повыше.

Главное доверие - а его нужно заработать.
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Katerina Sunny
Ответ Флутц Щербаковой
Спросите у Медведевой, которую шестой год как пошёл не отпускает проигрыш ОИ. Или сестрёнок Авериных. Либо Трусову, которую также уже вороной год пошёл как не отпускает. Для лобового спортсмена титул ОИ - это его главная мечта в спорте, к которой он идёт всю карьеру. Аверины бы сейчас свои 100500 золотых медалей ЧМ променяли на золотую ОИ. Или та же Медведева.
И кому из них стыдно?
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Флутц Щербаковой
Ответ Katerina Sunny
Какой стыд переживает спортсмен, если он не выиграл ОИ?
Спросите у Медведевой, которую шестой год как пошёл не отпускает проигрыш ОИ. Или сестрёнок Авериных. Либо Трусову, которую также уже вороной год пошёл как не отпускает.

Для лобового спортсмена титул ОИ - это его главная мечта в спорте, к которой он идёт всю карьеру.

Аверины бы сейчас свои 100500 золотых медалей ЧМ променяли на золотую ОИ. Или та же Медведева.
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Katerina Sunny
Ответ Cler
Это стыд от несоответствия своему или «чужому» идеальному образу себя как атлета
Вы в расчет не берете, что на золото может быть несколько претендентов и не всё от невыигравшего золото зависит? Можно выложиться полностью, но остаться без золота, потому что кто- то оказался лучше.
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Cler
Ответ D-r. Peter
Похоже на студенческую курсовую, написанную с расчётом, что никто никогда читать не будет...
А вы много таких курсовых проверили? Преподаватель вуза? Какого позволю себе спросить?
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Cler
Ответ Katerina Sunny
Какой стыд переживает спортсмен, если он не выиграл ОИ?
Это стыд от несоответствия своему или «чужому» идеальному образу себя как атлета
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Katerina Sunny
Какой стыд переживает спортсмен, если он не выиграл ОИ?
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D-r. Peter
Похоже на студенческую курсовую, написанную с расчётом, что никто никогда читать не будет...
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imaxim
И вот такой поток сознания от Лизки каждый раз раньше можно было услышать на горных лыжах))
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