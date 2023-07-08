Устюгов о «Спринте на Дворцовой»: «Прикольно, необычно. В похожей гонке участвовал раньше в Норвегии»

Теги Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от участия в «Спринте на Дворцовой».

Устюгов занял второе место, уступив 0,01 секунды Андрею Краснову.

– Сергей, уже неделю вы не тренировались, но приехали на спринт.

– Да, сегодня ночью прилетел. В час ночи был дома с семьей. Хотели приехать сюда с женой, погулять по Питеру, но приехал только накануне гонки, сбегал. А до этого времени побыть с семьей не было.

С 3 июля находился дома, 6 июля приехала семья, и дома был с семьей, отдыхал, готовился к поездке в Питер, но не тренировался, ха-ха. Только морально.

– Обычно гонки проходят на спортивных трассах, здесь это исторический центр Петербурга. Каково это – участвовать в соревнованиях на Дворцовой площади?

– Но это все равно получается больше шоу-гонка. В похожей участвовал раньше за границей, в Норвегии, бегали там. Сейчас в Питере участвовал впервые, мне понравилось. Прикольно, необычно.

– Но дух соревнований все равно присутствует?

– Конечно, тут вышли все соперники, который борются между собой.

– Не обидно, что 2 место?

– Нет, надо было уступить сегодня, ха-ха! На самом деле, Андрей (Краснов) был сегодня намного сильнее, он показал это в финальном забеге, – сказал Устюгов. 
 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий