Савелий Коростелев: «О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой, куда-нибудь да съезжу»

Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил, почему не планирует менять гражданство.

Спортсмену 19 лет, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, победителем и призером этапов Кубка России.

«О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой. Куда-нибудь да съезжу, ха-ха», – ответил Коростелев.

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