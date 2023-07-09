Савелий Коростелев: «О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой, куда-нибудь да съезжу»
Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил, почему не планирует менять гражданство.
Спортсмену 19 лет, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, победителем и призером этапов Кубка России.
«О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой. Куда-нибудь да съезжу, ха-ха», – ответил Коростелев.
В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪
Комментарии