Савелий Коростелев: «О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой, куда-нибудь да съезжу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Савелий Коростелев Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил, почему не планирует менять гражданство.

Спортсмену 19 лет, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, победителем и призером этапов Кубка России.

«О смене спортивного гражданства я не думал. Хоть век спортсмена и короткий, я достаточно молодой. Куда-нибудь да съезжу, ха-ха», – ответил Коростелев.

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