Бородавко о новой книге Родченкова: «Это возможность лишний раз напомнить о себе. Не представляю, что он может там рассказать, все негативное уже написано»

Теги допинг лыжные гонки Юрий Бородавко Григорий Родченков Лыжи

Юрий Бородавко высказался о новой книге Григория Родченкова.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Первая книга Родченкова вышла в 2020 году. 

«Честно говоря, сейчас ко всей этой истории уже никак не отношусь, все эмоции улеглись. Это пройденный этап, а для самого Родченкова возможность лишний раз напомнить о себе.

Я ведь его знал, когда он работал здесь. Это умный и талантливый человек, но навыки пустил не во благо. Очень жаль, что так произошло.

Что касается влияния его книг, то в первой было описано много вещей без каких-либо доказательств, много откровенного вымысла и выдачи желаемого за действительное.

Не особо представляю, что он может рассказать во второй книге. Все негативное уже написано», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам. 

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