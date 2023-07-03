Бородавко о новой книге Родченкова: «Это возможность лишний раз напомнить о себе. Не представляю, что он может там рассказать, все негативное уже написано»

Юрий Бородавко высказался о новой книге Григория Родченкова.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Первая книга вышла в 2020 году.

«Честно говоря, сейчас ко всей этой истории уже никак не отношусь, все эмоции улеглись. Это пройденный этап, а для самого Родченкова возможность лишний раз напомнить о себе.

Я ведь его знал, когда он работал здесь. Это умный и талантливый человек, но навыки пустил не во благо. Очень жаль, что так произошло.

Что касается влияния его книг, то в первой было описано много вещей без каких-либо доказательств, много откровенного вымысла и выдачи желаемого за действительное.

Не особо представляю, что он может рассказать во второй книге. Все негативное уже написано», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.