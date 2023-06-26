Иван Якимушкин: «Всегда говорю себе, что не могу повлиять на возвращение на международные соревнования»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Иван Якимушкин Ольга Якимушкина (Кучерук) Лыжи

Лыжник Иван Якимушкин рассказал, как на него повлияло рождение сына.

Иван и Ольга Якимушкины стали родителями в январе.

«Мне немножко повезло сейчас, что у меня родился сын. Я еду на сборы, а со мной семья. Это даже не просто приоритет, но ты понимаешь, что семья намного важнее, стоит выше всего этого. Спорт и карьера... Сначала семейный долг, а потом все другое.

Твои мысли таковы, как будто ты на «межсборье». Можешь насладиться временем с женой, ребенком. Как выглядит мой вечер: мы приходим со второй тренировки, садимся вместе ужинаем. Вся суета от тренировок отпускает. Потом мелкого купаете, укладываете вместе. Потом идем и каждый вечер с Олей выбираем, что мы посмотрим. Как будто дома. Громадный контраст есть, что ты с пользой тренируешься, а потом улетучивается это, и ты как дома.

Конечно, хочется все равно выступать, потому что возраст тот, когда мы должны показывать результаты. Но я всегда говорю себе, что не могу повлиять на возвращение на международные соревнования. Были насыщенный сезон и конкуренция. Как будет в этом году? Думаю, не менее интересно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.

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