Иван Якимушкин: «Всегда говорю себе, что не могу повлиять на возвращение на международные соревнования»

Лыжник Иван Якимушкин рассказал, как на него повлияло рождение сына.

и Ольга Якимушкины стали родителями в январе.

«Мне немножко повезло сейчас, что у меня родился сын. Я еду на сборы, а со мной семья. Это даже не просто приоритет, но ты понимаешь, что семья намного важнее, стоит выше всего этого. Спорт и карьера... Сначала семейный долг, а потом все другое.

Твои мысли таковы, как будто ты на «межсборье». Можешь насладиться временем с женой, ребенком. Как выглядит мой вечер: мы приходим со второй тренировки, садимся вместе ужинаем. Вся суета от тренировок отпускает. Потом мелкого купаете, укладываете вместе. Потом идем и каждый вечер с Олей выбираем, что мы посмотрим. Как будто дома. Громадный контраст есть, что ты с пользой тренируешься, а потом улетучивается это, и ты как дома.

Конечно, хочется все равно выступать, потому что возраст тот, когда мы должны показывать результаты. Но я всегда говорю себе, что не могу повлиять на возвращение на международные соревнования. Были насыщенный сезон и конкуренция. Как будет в этом году? Думаю, не менее интересно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.