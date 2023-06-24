Павел Колобков: «Предложенный МОК порядок нашего допуска незаконен. Спорт не может и не должен иметь отношения к политике»

Павел Колобков высказался о санкциях в отношении российского спорта.

– Недавно вы поддержали , запретившую лыжникам участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом.

– Мне нравятся ее сила и убежденность.

– С самой позицией согласны?

– Сложный момент. МОК своим решением внес раскол и породил еще больше проблем, пытаясь угодить всем. Внесенный Лозанной пакет предложений приравнял к спорту политические взгляды, что неприемлемо. К тому же эти предложения явно формировались под давлением.

– Чьим?

– Не знаю, да и неважно. Такое в принципе невозможно принять. Знаком со многими в МОК – умные и адекватные люди, почему они на это пошли? Предложенный порядок нашего допуска незаконен, спорт не может и не должен иметь отношения к политике. Это зафиксировано в Олимпийской хартии, и многократно это повторял.

В известном смысле даже имело больше оснований для санкций, поскольку следовало своему Кодексу, а выступление без флага и гимна было прописано в их стандартах. Сейчас же что и откуда взялось? На каком основании?

– Бах говорил о сложностях с обеспечением безопасности.

– Разве это зона ответственности наших спортсменов? Они здесь при чем? Американцы принимают на себя обязательства провести чемпионат мира и не выдают визы участникам из ряда стран – кто виноват? Пусть берут на себя проблемы, которые должны решать, а не перекладывают их на спортсменов.

Не говоря уж про элементарные человеческие извинения. «Мы думаем о безопасности, поэтому вынуждены вас отстранить, простите», – что мешает сказать хотя бы это?! Санкции или безопасность – определитесь уже, наконец. Если первое – на основании чего? Если второе, то ради нашей безопасности нас же и не допускают? Где логика?

А если причина все же политическая, пересматривайте хартию , отныне все будут знать, что живут в новых суровых реалиях.

– В России вопрос о допуске спортсменов по новым критериям должен решаться централизованно или индивидуально?

– Думаю, нужна серия встреч с федерациями и спортсменами, возможно, закрытых. Допускать раскола нельзя, необходим честный разговор. Мнения, понятно, будут разными, особенно в видах спорта, где спортивные карьеры длятся всего один-два олимпийских цикла, но люди должны понимать меру ответственности, – сказал бывший министр спорта РФ.

«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха