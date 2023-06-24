Дмитрий Васильев: «Бах – далеко не глупый человек, но он подвержен жесткому влиянию. Мы же понимаем, со стороны кого. Кто платит, тот на него и влияет»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Александр Логинов Политика Биатлон

Дмитрий Васильев раскритиковал действия главы МОК Томаса Баха.

– Я вижу ту мерзость, которую за границей первыми начали писать в отношении того же Александра Логинова и других наших спортсменов, что россиян нужно отстранить, дисквалифицировать, никуда не пускать. Причем это говорят не чиновники, которым вроде бы положено гнать такую волну, а сами иностранные атлеты.

Спасибо Томасу Баху, который полностью распустил спортсменов. Они не имеют права делать политические заявления! Они должны только выступать на спортивных аренах. Вот их предназначение. А в политику могут лезть только спортивные функционеры и чиновники. Вот они должны делать заявления, причем взвешенно. Но этого не происходит.

– Как вы думаете, однажды после проверок и найденных нарушений против президента МОК будет возбуждено уголовное дело? Или он работает честно?

– Конечно же, Бах – далеко не наивный человек. И не глупый – нельзя его в этом обвинить. Но вместе с тем Бах подвержен жесткому влиянию. Мы же понимаем, со стороны кого. Тот, кто платит, – тот на него и влияет. Это происходит неприкрыто.

Но вместе с тем, как человек чести и совести Бах должен был встать и сказать: «Ребята, я с этим не хочу иметь ничего общего! Я ухожу».

И тогда бы Томаса Баха уважали вообще все. Но он этого не делает. Значит, является участником всего процесса. Он – один из его инициаторов.

– Бах войдет в историю как убийца олимпийского движения?

– Да, и я это сказал в декабре 2017 года, когда было принято решение о нашей сборной: ее не допустили на Олимпиаду в Корею с российскими гимном и флагом.

Я тогда сказал: «Если таким образом будут развиваться события в олимпийском движении, то через 5-10 лет его просто не будет». В принципе, я не сильно ошибся в датах. Олимпийское движение постепенно идет к разрушению, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха

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