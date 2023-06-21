Александр Большунов: «Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», а я пока тихонько катаюсь по равнине»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов пока находится не в лучшей форме.

Трехкратный олимпийский чемпион рассказал о своем состоянии во время сбора группы Юрия Бородавко в Малиновке.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщала, что Большунов из‑за болезни досрочно завершил предыдущий сбор в Кисловодске.

«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Леха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», – сказал Большунов.

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17 комментариев

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Алексей Мирутко
Саш, может на концерт в Лужники?
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Нелыжник я
Они все летают до сезона. А потом папка их в угол ставит
+10
-2
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Рома Студилов
Стартов нет и не будет . Мотивации нет. Можно завершать карьеру . И к деду на концерт !
+13
-6
+7
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killerlook
Нужно пристроить в тренерский штаб собаку Большунова, чтобы от нее убегать
+5
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Йенс Мустерманн
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Этот опять готовится к главному старту, теперь уже Спартакиада 🤣🤣🤣, через больницу. Не изменяет себе, сейчас получит стандартно пачку TUE, несколько канистр "витаминок" для переливаний от докторов, и начнёт "летать".
+10
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+3
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Владимир Груничев
Ответ aalto
колоться перестал
зачем так о трудяге
+4
-1
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Россия будет свободной
всех своих родственников в ФЛГР трудоустроил - расслабился
+5
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Макар Телятгонялов
А потом в сезоне будет всех уделывать.
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Варлампий Варлампий
а ради чего вся суета? чтобы стать чемпионом россии? ну такое
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F242
Ответ Макар Телятгонялов
А потом в сезоне будет всех уделывать.
Лось в этом сезоне выглядел сильнее.
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