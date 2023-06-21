Александр Большунов: «Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», а я пока тихонько катаюсь по равнине»
Лыжник Александр Большунов пока находится не в лучшей форме.
Трехкратный олимпийский чемпион рассказал о своем состоянии во время сбора группы Юрия Бородавко в Малиновке.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщала, что Большунов из‑за болезни досрочно завершил предыдущий сбор в Кисловодске.
«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Леха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», – сказал Большунов.
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