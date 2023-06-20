Жена Большунова о критике после назначения в сборной: «У всех есть хейтеры, от них никуда не деться. Какой смысл на них внимание обращать?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Лыжи

Жена Александра Большунова заявила, что не видит смысла обращать внимание на хейтеров.

Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) выступала за сборную России по лыжным гонкам до завершения карьеры в 2021 году. Перед сезоном-2023/2024 ее включили в список специалистов, работающих с национальной командой, – в качестве администратора тренировочного процесса. Ее супруг Александр – трехкратный олимпийский чемпион.

– Аня, когда ты сама бегала и была в сборной, в твой адрес были направлены просто волны хейта: «А, Жеребятьеву в состав сборной опять включили, это все из-за Большунова только». Было обидно?

– Я чужие места не занимала и была в сборной ровно до тех пор, пока попадала туда по результатам. Сезон-2020/2021, ставший для меня последним, я отбегала до «Тур де Ски». Пробежала квалификацию спринта в Швейцарии и поняла, что дальше бегать просто не могу. И на этом все. На хейт старалась внимания не обращать.

– Тебя это задевало? Сейчас ведь, когда ты стала сначала аналитиком в ЦСП, а теперь специалистом сборной, происходит то же самое.

– Я научилась не замечать такие вещи. Очень помогла в свое время поддержка семьи и близких людей. У всех есть хейтеры, от них никуда не деться. Какой смысл на них внимание обращать?

– Не хотелось заплакать от подобного давления? «Почему опять я?»

– Если честно, все эмоции держала внутри, никогда не показывала наружу то, что происходило во мне, – рассказала бывшая лыжница.

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25 комментариев

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SoD
Наши депутаты считают, что народ это чисто хейтеры
+40
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Ебздрогыч
Специалист по восстановлению члена сборной - звучит гордо!
+36
-3
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Melnikov1968
Здесь все просто:расскажи о своих функциях в сборной и людям станет понятно, будет меньше вопросов и негатива. А то "администратор тренировочного процесса" и точка. Конечно, ты не обязана ничего об’яснять, но тем не менее.
+29
0
+29
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Vedved
А зачем объяснять? Ее муж - наш лучший лыжник за долгие годы. Когда она рядом - его результаты становятся лучше. Мне кажется, это весомая причина, чтобы ее возить)
Яркий пример оправдования кумовства на любом уровне. Давайте к каждому спортсмену приставлять по несколько членов семьи, пару друзей, любовницу и кота, чтобы результаты были. Всех на гос обеспечение само собой.
+24
-3
+21
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Pikachu Pikachu
Неприятная семейка
+14
-1
+13
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fewral
А у нее образование аналитическое или специалистское?)
+14
-2
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Vedved
Если это будет помогать выигрывать ОИ и ЧМ, то почему бы и нет?) Тут именно тот случай, когда кумовство - полезно🤷🏻‍♂️
До тех пор, пока люди будут занимать свои должности благодаря своей "полезности", а не профпригодности, так всё и будет через жопу. И про какие чм и ои идет речь? Большунов с вероятностью 99% больше никогда не будет там участвовать.
+13
-1
+12
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masterdanila
а на тебя есть смысл обращать внимание? ты просто баба!😀😀😀
+6
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Vedved
А вам главное профпригодность или чтобы польза была?) мне, если честно, второе - важнее) Ну, а касательно ЧМ и ОИ - не удивлюсь, если к зимним ОИ - наших частично вернут, в том числе и Большунова)
Мне важно, чтобы в сборной люди занимали должности согласно своему образованию, опыту, результатам на схожих местах в прошлом. Чтобы на важных ролях были профессионалы. Администратор тренировочного процесса. Это вообще что? Варианта имхо 2. Либо это организационная работа, либо тренерская. Есть ли у жены Большунова образование, опыт и какие-то примеры работы в этих сферах? Маловероятно, она карьеру недавно закончила. Что же касаемо полезности, то глобально польза и результаты будут тогда, когда во всех сферах будут работать профессионалы своего дела, а не чьи-то жены.
+3
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Ksenia RN
Какие есть доказательства её профнепригодности? Или лишь бы ляпнуть?
Где я сказал про её профнепрегодность?
+3
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naPmu3aH
Вяльбе там что Майгуров с Ростовцевым покусали?
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ks-1993
Ага-ага, карьера бьюти блоггера не задалась видимо писать пафосные тексты с кучей воды ни о чем.
Стыдно при муже, который имеет нормальный доход, вешаться на должность, которую для тебя и под тебя.
Но такая система, к сожалению, давно. Соболеву таскали по КМ, хотя была посредственной лыжницей, чисто ради спокойствия Устюгова топовых времен.
+1
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Ярик01
Ответ naPmu3aH
Вяльбе там что Майгуров с Ростовцевым покусали?
Вяльбе и сама постоянно кумовство практикует на протяжении многих лет, вон сколько в сборной "специалистов" с её фамилией.
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forest_cheb
Ответ Vedved
А зачем объяснять? Ее муж - наш лучший лыжник за долгие годы. Когда она рядом - его результаты становятся лучше. Мне кажется, это весомая причина, чтобы ее возить)
Так пусть Александр ее за свой счет возит.
+2
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Мистер Блин
почему они употребляют не русские слова, а? хейтеры говорит, но не говорит критики! кто-нибудь, единая россия , поправьте там своих, вы их не бросаете же! 😂😂😂
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Венер Кучербаев
Ответ Мистер Блин
почему они употребляют не русские слова, а? хейтеры говорит, но не говорит критики! кто-нибудь, единая россия , поправьте там своих, вы их не бросаете же! 😂😂😂
хейтеры по-русски будет "ненавистники"
0
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imaxim
Ответ Vedved
А вам главное профпригодность или чтобы польза была?) мне, если честно, второе - важнее) Ну, а касательно ЧМ и ОИ - не удивлюсь, если к зимним ОИ - наших частично вернут, в том числе и Большунова)
Большунов получит допуск предпоследними. Последней будет Степанова
+1
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ks-1993
Ответ fewral
А у нее образование аналитическое или специалистское?)
инстаграмное
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Ковид 07.10.52
Кругом хейтеры ...окружили несчастную....беда....пора спасать...оторвать от госкорыта...
0
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BearS
Готовится к депутатскому креслу?
+3
-3
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