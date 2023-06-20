Жена Большунова о критике после назначения в сборной: «У всех есть хейтеры, от них никуда не деться. Какой смысл на них внимание обращать?»

Жена Александра Большунова заявила, что не видит смысла обращать внимание на хейтеров.

Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) выступала за сборную России по лыжным гонкам до завершения карьеры в 2021 году. Перед сезоном-2023/2024 ее включили в список специалистов, работающих с национальной командой, – в качестве администратора тренировочного процесса. Ее супруг Александр – трехкратный олимпийский чемпион.

– Аня, когда ты сама бегала и была в сборной, в твой адрес были направлены просто волны хейта: «А, Жеребятьеву в состав сборной опять включили, это все из-за Большунова только». Было обидно?

– Я чужие места не занимала и была в сборной ровно до тех пор, пока попадала туда по результатам. Сезон-2020/2021, ставший для меня последним, я отбегала до «Тур де Ски». Пробежала квалификацию спринта в Швейцарии и поняла, что дальше бегать просто не могу. И на этом все. На хейт старалась внимания не обращать.

– Тебя это задевало? Сейчас ведь, когда ты стала сначала аналитиком в ЦСП, а теперь специалистом сборной, происходит то же самое.

– Я научилась не замечать такие вещи. Очень помогла в свое время поддержка семьи и близких людей. У всех есть хейтеры, от них никуда не деться. Какой смысл на них внимание обращать?

– Не хотелось заплакать от подобного давления? «Почему опять я?»

– Если честно, все эмоции держала внутри, никогда не показывала наружу то, что происходило во мне, – рассказала бывшая лыжница.