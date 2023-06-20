Жена Большунова: «Рождение дочки его очень сильно смягчило. Сейчас гораздо спокойнее ко всему относится»

Жена Александра Большунова рассказала об изменениях в его характере после рождения дочери.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Его супруга Анна до завершения карьеры в 2021 году выступала за сборную России.

– Рождение Евы поделило вашу с Сашей жизнь на до и после?

– Да. Все остальное казалось таким несущественным и было так давно! Я была лыжницей? Наверное, в прошлой жизни. Сейчас постоянно с Евой и почти всегда одна, только Саша помогает. Но мы сами выбрали такую жизнь.

Мы же видим все новое, чему она учится: первая улыбка, первый зубик, первый шаг. Иногда она за одну ночь может поменяться. Саша сначала не верил, а потом и сам обратил на это внимание. Рождение дочки его очень сильно смягчило.

– Ты гордишься тем, что твой муж – лучший лыжник мира?

– Да, я горжусь своим мужем. Но мы с ним гораздо спокойнее относимся к его успехам, чем многие думают.

– Как воспринимаешь его поражения? Он выплёскивает дома своё недовольство?

– Раньше было такое, а сейчас гораздо спокойнее ко всему относится. Все благодаря дочке. Я стараюсь его успокоить, вместе с ним ищу причину, почему так прошла гонка, что привело к такому результату.

Но он и правда редко выплескивает эмоции, ярче всего это проявилось в Оберстдорфе после полтинника на чемпионате мира-2021 (Большунов упустил золото после столкновения с Йоханнесом Клэбо – Sports.ru). Тогда я была рядом и уделила ему все внимание.

Мне кажется, если бы тогда меня не было там, ему было сложнее перенести и принять все случившееся, – рассказала Анна Большунова.