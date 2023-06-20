Жена Большунова: «Рождение дочки его очень сильно смягчило. Сейчас гораздо спокойнее ко всему относится»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Лыжи

Жена Александра Большунова рассказала об изменениях в его характере после рождения дочери.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Его супруга Анна до завершения карьеры в 2021 году выступала за сборную России.

– Рождение Евы поделило вашу с Сашей жизнь на до и после?

– Да. Все остальное казалось таким несущественным и было так давно! Я была лыжницей? Наверное, в прошлой жизни. Сейчас постоянно с Евой и почти всегда одна, только Саша помогает. Но мы сами выбрали такую жизнь.

Мы же видим все новое, чему она учится: первая улыбка, первый зубик, первый шаг. Иногда она за одну ночь может поменяться. Саша сначала не верил, а потом и сам обратил на это внимание. Рождение дочки его очень сильно смягчило.

– Ты гордишься тем, что твой муж – лучший лыжник мира?

– Да, я горжусь своим мужем. Но мы с ним гораздо спокойнее относимся к его успехам, чем многие думают.

– Как воспринимаешь его поражения? Он выплёскивает дома своё недовольство?

– Раньше было такое, а сейчас гораздо спокойнее ко всему относится. Все благодаря дочке. Я стараюсь его успокоить, вместе с ним ищу причину, почему так прошла гонка, что привело к такому результату.

Но он и правда редко выплескивает эмоции, ярче всего это проявилось в Оберстдорфе после полтинника на чемпионате мира-2021 (Большунов упустил золото после столкновения с Йоханнесом Клэбо – Sports.ru). Тогда я была рядом и уделила ему все внимание.

Мне кажется, если бы тогда меня не было там, ему было сложнее перенести и принять все случившееся, – рассказала Анна Большунова.

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