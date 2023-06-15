Елена Вяльбе: «Сезон в России прошел на цифру пять по пятибалльной системе, меньше себе не поставим»
Елена Вяльбе оценила сезон в российских лыжных гонках по пятибалльной шкале.
«Мое глубокое убеждение, что любые соревнования интересны, когда есть серьезная борьба. В российских лыжных гонках нам сильно повезло, конкуренция очень серьезная.
Сезон в России прошел на цифру пять по пятибалльной системе, меньше себе не поставим. Что касается будущего, как привлечь зрителей на трибуны и к трансляциям, детей в спорт, то нужны новые форматы.
Мы готовы к любому вызову. Обсуждаем со спортсменами в том числе», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
На данный момент россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
3 комментария