Елена Вяльбе: «Сезон в России прошел на цифру пять по пятибалльной системе, меньше себе не поставим»

Елена Вяльбе оценила сезон в российских лыжных гонках по пятибалльной шкале.

«Мое глубокое убеждение, что любые соревнования интересны, когда есть серьезная борьба. В российских лыжных гонках нам сильно повезло, конкуренция очень серьезная.

Сезон в России прошел на цифру пять по пятибалльной системе, меньше себе не поставим. Что касается будущего, как привлечь зрителей на трибуны и к трансляциям, детей в спорт, то нужны новые форматы.

Мы готовы к любому вызову. Обсуждаем со спортсменами в том числе», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На данный момент россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).