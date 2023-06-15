Елена Вяльбе: «Сезон в России прошел на цифру пять по пятибалльной системе, меньше себе не поставим»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе оценила сезон в российских лыжных гонках по пятибалльной шкале.

«Мое глубокое убеждение, что любые соревнования интересны, когда есть серьезная борьба. В российских лыжных гонках нам сильно повезло, конкуренция очень серьезная.

Сезон в России прошел на цифру пять по пятибалльной системе, меньше себе не поставим. Что касается будущего, как привлечь зрителей на трибуны и к трансляциям, детей в спорт, то нужны новые форматы.

Мы готовы к любому вызову. Обсуждаем со спортсменами в том числе», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На данный момент россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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3 комментария

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Татьяна Солотина
Можно и десять поставить, кто там ваши оценки считать будет!
+4
0
+4
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Lionel Andres Messi 10
В данном случае эта «пятёрка» поставлена за предмет, к которому безразличны или отдаются в полноги, например, «пять» по рисованию, ОБЖ, физкультуре.
+2
0
+2
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Евгений - 79
Особенно удалась тв трансляция в начале сезона. Однозначно 5.
+1
0
+1
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