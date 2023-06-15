Елена Вяльбе: «Мировой спорт страдает от отсутствия россиян. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать?»

Елена Вяльбе заявила, что мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

«Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы.

И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит», – сказала Вяльбе во время Петербургского международного экономического форума.