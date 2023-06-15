Елена Вяльбе: «Мировой спорт страдает от отсутствия россиян. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать?»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

«Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы.

И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит», – сказала Вяльбе во время Петербургского международного экономического форума.

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41 комментарий

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Floating crane
Действительно как? Весь мировой спорт на российском гос бюджете?
+53
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dimkaa1
Какой форум, такие и спикеры
+43
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Melnikov1968
А как наш футбол зарабатывает деньги, когда на матчи приходят по 5-6 тысяч зрителей, при заполняемости стадиона 30-40 тысяч. Это тебя не беспокоит?
+28
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Aleksey Yashin
Правильнее будет так: "Все привыкли считать деньги, а как их зарабатывать? Я не знаю." - глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
+21
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Savarona25
Действительно, как ЗАРАБАТЫВАТЬ спортивные чиновники и депутаты от спорта понятия не имеют. Зато отлично знают как ПОЛУЧАТЬ и как ОСВАИВАТЬ.
+15
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rdyabin@icloud.com
Кроме жалкого нытья ни на что не способны
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-1
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MikhaL
Серьёзно?? Может лучше спросить своих ведущих лыжников, какие призовые были на мировых стартах и какие они получили в прошлом сезоне??
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Кенни Маккормик
Вы их сами зарабатываете? Хоть копейку? Сидите на госбюджете и про патриотизм рассказываете, лодыри
+9
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Pikachu Pikachu
Говорит глава федерации, которая даже не смогла организовать трансляции пол-сезона. Обычные иждивенцы, а понту-то...
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Сергей
Одно и то же заряжает как попугай
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арап Петра Великого
Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю...
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Странно. А разве не наши спортсмены сидят на грантах и государственных зарплатах? Сейчас за лишнюю ставку в сборных командах такая драка развернулась. Уберите Газпром и все российские спортсмены закончатся...
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Atsuktuvas
А как мы страдаем от комментариев Вяльбе...
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Ilya Kurepa
Совсем старушка взбрендила
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Lionel Andres Messi 10
Их страдания ничто по сравнению с нашими. Они жертвуют деньгами и конкуренцией, а у нас, помимо этого, у многих спортсменов, в особенности в одиночных видах спорта, отказ от международных соревнований эквивалентен завершению карьеры.
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Лжетрофеич
Ответ dimkaa1
Какой форум, такие и спикеры
по мощам и елей, как говорится
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Остап Бендер
Ну вон ЛЧ без российских команд - загибается. Всё, сливают воду, Роналду уехал, Месси уехал, УЕФА просит Факел старые мячи прислать, если есть...
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Айвенго
Карлик Леночке урезал дотации? А Запад здесь причем?!!! Эта курица реально не понимает причину? Или играет роль курицы?
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Варлампий Варлампий
Пока идут нефтедоллары, а они будут идти хоть и уменьшенные на дисконт для индусов, своих технологий не появится, как нет их, например, у саудитов или кувейта, все можно купить, страны идут по наименьшему сопротивлению. Поэтому встречаем китайские поделки с шильдиком москвича и лады
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Дмитрий Воронцов
Почему так рвемся то в этот проклятый загнивающий запад то, а? Хорошо, без нас они не зарабатывают, значит есть спрос на наших спортсменов. Но тогда почему у нас весь спорт убыточный?? Давайте внутри страны зарабатывать, почему не получается то?? Почему лыжная федерация даже трансляции организовать не может, не то что спонсоров привлечь?

Почему не перещелкивает в голове у всех потребителей таких речей, когда явное противоречие наблюдается то?
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Татьяна Солотина
Очередная страдалица за мировой спорт! Что вам за свой-то не страдается??? Или что там страдать за то,что уже чуть живо!
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Кавабунга Шреддоголовый
Россия содержит весь мировой спорт, вот так надо говорить.
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Олег Кузнецов
Участие без флага и гимна много лучше, чем неучастие. Как-то отсутствие флага не помешало Большунову три золота взять на олимпиаде и Вяльбе прыгала при этом выше всех.
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LCY
Так страдает, что кушать не может.
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haymaker
Что ты знаешь о бизнесе, жаба?
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Sgt. Elias Grodin
Кто про что, а русские как всегда про бабки. :)))
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