Елена Вяльбе: «Мы должны говорить спасибо компаниям, поддерживающим спорт»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала благодарить компании, поддерживающие отечественных спортсменов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла церемония награждения спортивно‑деловой премии «Чемпион». В номинации «Спортивное ДНК» (за глобальную поддержку спорта) победила компания «Газпром».

«Это мировая практика. Хорошо, что Россия ее тоже переняла основательно. Приятно компаниям, людям, которые поддерживают спорт.

Неважно, какой спорт – детский или взрослый… Есть компании, которые поддерживают ветеранский спорт. Это очень круто.

Надеюсь, в дальнейшем это будет не одноразовая акция. Мы должны им говорить спасибо», – сказала Вяльбе.