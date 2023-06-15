Елена Вяльбе: «Мы должны говорить спасибо компаниям, поддерживающим спорт»

Теги Газпром ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала благодарить компании, поддерживающие отечественных спортсменов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла церемония награждения спортивно‑деловой премии «Чемпион». В номинации «Спортивное ДНК» (за глобальную поддержку спорта) победила компания «Газпром».

«Это мировая практика. Хорошо, что Россия ее тоже переняла основательно. Приятно компаниям, людям, которые поддерживают спорт.

Неважно, какой спорт – детский или взрослый… Есть компании, которые поддерживают ветеранский спорт. Это очень круто.

Надеюсь, в дальнейшем это будет не одноразовая акция. Мы должны им говорить спасибо», – сказала Вяльбе.

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1 комментарий

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Ярик01
Может Газпрому не обнулять ставки на месторождения, а получать доходы в казну, и снять эту тяжелую ношу с них, благодетелей, финансирование спорта.
В Норвегии государственная газовая компания финансирует спорт?
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