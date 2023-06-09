Прохорова о восхождении на Эльбрус: «Заплакала на высоте 5500. На маршруте есть место, которое называется «трупосборник» – очень крутая и довольно узкая тропа»

Варвара Прохорова рассказала о восхождении на Эльбрус на беговых лыжах.

Прохорова – первая, кому удалось подняться на вершину Эльбруса (5642 м над уровнем моря) с использованием инвентаря для беговых лыж.

«У меня на Эльбрусе довольно большой спортивный опыт. И я выигрывала скоростное восхождение на гору, которое идет в облегченной экипировке. И плюс у меня около 20 восхождений на гору.

Знаю очень хорошо эти тропы. Каталась несколько раз тут на лыжах. И доходила до высоты 5000 м.

Маршрут в этот день для меня был опасен. На самом деле, заплакала я раз пять, наверное. Когда заплакала, находилась на высоте 5500.

На маршруте есть такое место, которое называется «трупосборник», когда ты идешь по тропе, а она очень крутая и довольно узкая. А слева есть пологий обрыв, если туда упасть, то можно лететь несколько километров. И невозможно остановиться. Очень опасный участок.

Напарник Женя шел чуть ниже меня. И не мог меня подстраховывать. Он шел так, чтобы в случае падения меня остановить. Восхождение я согласовывала с Книгой рекордов России, которое затем после одобрения можно будет в международные книги передать.

В регламенте было написано, что запрещена помощь третьих лиц. Причина того, что я обгорела, в том, что я не положила в рюкзак солнцезащитный крем. И он лежал у Жени, а он не мог дать его.

Больше 9 часов мы снимали восхождение. На днях я передам его в Книгу рекордов. А также я должна приложить документацию, где подтверждены факты того, что я присутствовала на горе. Это делается разными органами Приэльбрусья. И затем все будет ясно.

Если мне будет очень хотеться, то я теперь знаю, как это сделать, могу сделать и еще», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».