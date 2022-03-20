Наталья Непряева: «Сейчас не то состояние, что было на этапах Кубка мира, но, в принципе, нормально. Думаю, что остаток сезона добегаю»

Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева оценила свою победу в пасьюте на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

«Сейчас не то состояние, что было на этапах Кубка мира, но, в принципе, нормально. Думаю, что остаток сезона нормально добегаю, сил хватит.

Сегодня было тяжело, особенно первый круг, старалась идти за Машей Истоминой, она мне здорово помогла, менялись, командно работали.

В конце мне показалось, что она сбавила темп. Мы не договаривались, но понимали, что пойдем вдвоем и надо помогать друг другу.

Чувствуется сильная усталость, но остался один чемпионат России, дотянем как-нибудь», - сказала Непряева.

Лыжи. Соревнования «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Непряева победила, Истомина 2-я, Смирнова – 3-я, Рыгалина – 6-я, Мацокина – 9-я