Шимбуев сменил Носова в должности главного тренера сборной России по фристайлу

Теги сноуборд Алексей Курашов Федерация сноуборда России ТАСС Михаил Носов Николай Шимбуев Лыжи

Николай Шимбуев сменил на посту главного тренера сборной России по фристайлу Михаила Носова.

Об этом сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Мы сделали корректировки в тренерских штабах, они коснулись всех дисциплин, кроме ски-кросса и акробатики. Это не означает, что кто-то плохо работал или не справлялся.

Коррективы мы начали производить еще по ходу – у нас появились новые специалисты по физподготовке, аналитики, достаточно серьезно усилили комплексную научную группу по каждой дисциплине».

Михаил Носов продолжит работу в должности спортивного директора федерации», – сказал Курашов.

Носов возглавлял сборную России по фристайлу с 2019 года. Шимбуев являлся тренером резервной сборной России и старшим тренером национальной команды в дисциплине «могул». 

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