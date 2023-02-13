Вик Уайлд: «Возможно, в будущем стану тренером – чувствую, что мог бы быть полезен в этом качестве. Но сейчас это не является моей целью»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что в будущем может начать тренерскую деятельность, но сейчас не нацелен на это.

«У меня есть определенный план на будущее, но подробности я пока раскрывать не буду.

Последние три года были тяжелыми, была Олимпиада, и мне сейчас нужен отдых, но я продолжаю тренироваться.

Возможно, в будущем я стану тренером, чувствую, что мог бы быть полезен в этом качестве, однако сейчас это не является моей целью», – сказал Уайлд.

9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?