Вик Уайлд: «Возможно, в будущем стану тренером – чувствую, что мог бы быть полезен в этом качестве. Но сейчас это не является моей целью»
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что в будущем может начать тренерскую деятельность, но сейчас не нацелен на это.
«У меня есть определенный план на будущее, но подробности я пока раскрывать не буду.
Последние три года были тяжелыми, была Олимпиада, и мне сейчас нужен отдых, но я продолжаю тренироваться.
Возможно, в будущем я стану тренером, чувствую, что мог бы быть полезен в этом качестве, однако сейчас это не является моей целью», – сказал Уайлд.
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