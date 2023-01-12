Вяльбе о Степановой в медиа: «Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, задушила бы ее. Конечно, она не сидит целыми днями над текстами»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.
– Вам не очень нравится активность Вероники Степановой...
– Да нет, слушайте, мы уже это проехали. Нравится или не нравится... Я не хочу казаться какой-то старой скрягой, которая ничего не понимает.
Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить. Ради бога, может, она будет супердепутатом или хорошим журналистом. Я буду не против.
Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, я бы ее в итоге задушила, потому что на это нужно слишком много времени. Пока она еще молодая, она успевает восстанавливаться. Пройдет еще немного времени, и ситуация изменится.
Конечно, ей пишут, она не сидит целыми днями над текстами. Я не против новых веяний, я только за то, что талантливый человек должен раскрыться в спорте, раз в него пришел, – ответила Вяльбе.
Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США
«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много
Какими целыми днями? Она что, простыни какие пишет? Короткие посты в 3-4 предложения в соцсетях, и то не каждый день. Еженедельная колонка на Матч ТВ, в общем-то, является расширенной версией этих постов. Нет, ну кому-то "буквы" трудно даются, но это не обязательно применимо ко всем.)
Условно их можно разделить на: китайскую, российскую, американскую.
Вот тут согласен.
Кто ей пишет, кстати? Больной на всю башку анисимов?
Степанова сейчас снова получит текст от своего великовозрастного хахаля из RT, что, мол, все враньё и она сама это все пишет.