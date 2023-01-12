Вяльбе о Степановой в медиа: «Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, задушила бы ее. Конечно, она не сидит целыми днями над текстами»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

– Вам не очень нравится активность Вероники Степановой...

– Да нет, слушайте, мы уже это проехали. Нравится или не нравится... Я не хочу казаться какой-то старой скрягой, которая ничего не понимает.

Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить. Ради бога, может, она будет супердепутатом или хорошим журналистом. Я буду не против.

Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, я бы ее в итоге задушила, потому что на это нужно слишком много времени. Пока она еще молодая, она успевает восстанавливаться. Пройдет еще немного времени, и ситуация изменится.

Конечно, ей пишут, она не сидит целыми днями над текстами. Я не против новых веяний, я только за то, что талантливый человек должен раскрыться в спорте, раз в него пришел, – ответила Вяльбе.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

11 комментариев

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Curiouscat
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Ответ Верю-не верю
Трубицына, придушила ты наша, ответь, где трансляцию смотреть?
В телеге идет lizzerin
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Верю-не верю
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Трубицына, придушила ты наша, ответь, где трансляцию смотреть?
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Ярик01
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Ответ Pankratoff
"Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить." Вот тут согласен.
О да, у хирурга не может быть музыкальное хобби, должен и дома резать )
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Rygeek
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" ...она не сидит целыми днями над текстами."
Какими целыми днями? Она что, простыни какие пишет? Короткие посты в 3-4 предложения в соцсетях, и то не каждый день. Еженедельная колонка на Матч ТВ, в общем-то, является расширенной версией этих постов. Нет, ну кому-то "буквы" трудно даются, но это не обязательно применимо ко всем.)
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DD102DD
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Есть разные системы подготовки.

Условно их можно разделить на: китайскую, российскую, американскую.
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DD102DD
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Ответ Pankratoff
"Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить." Вот тут согласен.
Сектантство какое-то.
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DD102DD
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А кому не пишут?! Назови! Нет, я жду!
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Pankratoff
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"Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить."

Вот тут согласен.
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Hardy
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🤣 вот это подстава
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Wiley Fox
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Степанова торгует собой дорого

Кто ей пишет, кстати? Больной на всю башку анисимов?
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Serzhique
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Вяльбе молодец)

Степанова сейчас снова получит текст от своего великовозрастного хахаля из RT, что, мол, все враньё и она сама это все пишет.
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