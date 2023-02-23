«Не думаю, что нужно делать трагедию из результата Степановой. Впереди еще много гонок, где она планирует участвовать». Вяльбе о спринте на «Чемпионских высотах»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила итоги женского классического спринта на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Сегодня победу в гонке одержала Юлия Ступак.

– Ожидали, что Ступак вернется и сразу в призы попадет?

– Такой результат, наверное, был более ожидаем для нее самой, чем для всех остальных. Все‑таки она долго не выступала. Юля – большая молодец!

Вероника Степанова не добралась даже до полуфинала (выбыла в 1/4 – Sports.ru).

– Не думаю, что нужно делать из этого результата трагедию. Все‑таки это не совсем профильный старт для нее. Впереди еще много гонок, где она планирует участвовать, – сказала Вяльбе.

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева выиграла классический спринт, Ступак – 2-я, Баранова – 3-я

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