«Не думаю, что нужно делать трагедию из результата Степановой. Впереди еще много гонок, где она планирует участвовать». Вяльбе о спринте на «Чемпионских высотах»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила итоги женского классического спринта на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Сегодня победу в гонке одержала Юлия Ступак.

– Ожидали, что Ступак вернется и сразу в призы попадет?

– Такой результат, наверное, был более ожидаем для нее самой, чем для всех остальных. Все‑таки она долго не выступала. Юля – большая молодец!

– Вероника Степанова не добралась даже до полуфинала (выбыла в 1/4 – Sports.ru).

– Не думаю, что нужно делать из этого результата трагедию. Все‑таки это не совсем профильный старт для нее. Впереди еще много гонок, где она планирует участвовать, – сказала Вяльбе.

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева выиграла классический спринт, Ступак – 2-я, Баранова – 3-я