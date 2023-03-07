Расписание восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене

11-12 марта в норвежском Холменколлене пройдет восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

8-й этап

Холменколлен, Норвегия

Расписание гонок

11 марта, суббота

Мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

12:30

12 марта, воскресенье

Женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

12:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: чемпионат мира стартует 23 февраля, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене