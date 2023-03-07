Расписание восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене
11-12 марта в норвежском Холменколлене пройдет восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
8-й этап
Холменколлен, Норвегия
Расписание гонок
11 марта, суббота
Мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
12:30
12 марта, воскресенье
Женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
12:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: чемпионат мира стартует 23 февраля, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене
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