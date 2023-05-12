Вероника Степанова: «У кого-то любимый вид «спорта» – искать во всем проблемы. Если ты не на их волне – либо дура, либо «в Думу собралась»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Государственная дума Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о людях, которые «ищут во всем проблемы».

«Может быть, пора уже прекратить ныть?

Это я тем, у кого любимый вид «спорта» – жаловаться, искать во всем проблемы, злой умысел или чужую выгоду. Если ты не на их волне – либо дура, либо «в Думу собралась».

Кто-то из известных американских бизнесменов сказал: «Я – не жертва обстоятельств, я – результат моих решений». Отлично сказано, правда?

Отдаю себе отчет в том, что есть люди, которым поздно что-то важное менять в жизни. Но их абсолютное меньшинство.

Для большинства – это вопрос взгляда на вещи. К любой ситуации, к любой проблеме применимо классическое: стакан наполовину полон или наполовину пуст? Я однозначно голосую за «наполовину полон, давайте попробуем заполнить его дальше». А не ныть про плохую погоду, природу, карму и что-то там еще», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уит
Дура в думу собралась
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Кто-то из известных американских бизнесменов сказал: «Я – не жертва обстоятельств, я – результат моих решений». Отлично сказано, правда?

Отлично. Я, вот, не жертва обстоятельств, и в значительной мере моих проблем, виноват я сам. Только я совершенно не понимаю, как это противоречит тому, что в другой части моих проблем, виновата власть, и тому, что Степанова - дура.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Абсолютно верно себя охарактеризовала
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Какая же она всё-таки эталонная. Дура, разумеется.
Хоть сейчас в бюро мер и весов.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Либо и то, и другое
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Зачем тут "либо"?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Она, к слову, инфоцыгана цитирует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Вероника, вам полстакана многовато...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Гончаров
У нее все нормально, ничего плохого вокруг не происходит. Точно в думу собралась
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GregWS
Ухты! А у неё прям одно другому не мешает, молодец!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
о,она читает наши комменты. Вероника совмещает оба пункта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kestutis Ceponis
Интересно получается когда ты дурак,это прямая мишень где такое же большинство.Правильная логика в том,что есть только безмозглые люди и они туда идут.Спасибо за понимание.С уважением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Степанова просто хотела написать "ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ", но её пажылой спичрайтер скорректировал на "Сперва добейтесь, и не бомбит у меня"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
Красноречивое описание своей "интеллигентности"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ igls54
Абсолютно верно себя охарактеризовала
ну, может, она в Думу не собирается 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий