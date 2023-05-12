Вероника Степанова: «У кого-то любимый вид «спорта» – искать во всем проблемы. Если ты не на их волне – либо дура, либо «в Думу собралась»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о людях, которые «ищут во всем проблемы».

«Может быть, пора уже прекратить ныть?

Это я тем, у кого любимый вид «спорта» – жаловаться, искать во всем проблемы, злой умысел или чужую выгоду. Если ты не на их волне – либо дура, либо «в Думу собралась».

Кто-то из известных американских бизнесменов сказал: «Я – не жертва обстоятельств, я – результат моих решений». Отлично сказано, правда?

Отдаю себе отчет в том, что есть люди, которым поздно что-то важное менять в жизни. Но их абсолютное меньшинство.

Для большинства – это вопрос взгляда на вещи. К любой ситуации, к любой проблеме применимо классическое: стакан наполовину полон или наполовину пуст? Я однозначно голосую за «наполовину полон, давайте попробуем заполнить его дальше». А не ныть про плохую погоду, природу, карму и что-то там еще», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.