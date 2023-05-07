Экс-глава комитета FIS о сокращении дистанции мужской эстафеты: «Это заблуждение, что все, что становится короче, в то же время становится интереснее»

Теги лыжные гонки FIS Вегард Ульванг эстафета Лыжи

Экс-глава комитета FIS по лыжным гонкам высказался о сокращении дистанции мужской эстафеты.

Ранее в хорватском Дубровнике прошло заседание комитетов Международной федерации лыжных видов (FIS), на котором члены комитета по лыжным гонкам единогласно проголосовали за сокращение дистанции мужской эстафеты – c 10 до 7,5 км на этапе. 

Дальнейшее обсуждение вопроса пройдет на заседании правления FIS через три недели. Если новые правила будут приняты, они вступят в силу уже на чемпионате мира 2025 года в норвежском Тронхейме. 

«Нет причин все портить. Это заблуждение, что все, что становится короче, в то же время становится интереснее», – заявил бывший глава комитета по лыжным гонкам Вегард Ульванг.

FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты – 7,5 км на этапе вместо 10 (Dagbladet)

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2 комментария

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Olga.t
Золотые слова!
Во всех смыслах прав!
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Hardy
свои спринты пусть выделят в отдельный вид спорта для спринтцесс и соревнуются.
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