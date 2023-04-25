Коростелев намерен перейти в группу Сорина: «Думаю, ничего не может помешать. Я разговаривал с Вяльбе, все должно быть в порядке»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Егор Сорин Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев планирует тренироваться в группе Егора Сорина.

Ранее 19-летний спортсмен готовился в юниорской команде. В этом сезоне он занял седьмое место в общем зачете Кубка России и трижды побеждал в спринтерских гонках на этапах соревнований.

– С группой определился.

– Это будет группа Сорина?

– Да, но давайте подождем официальных данных от президиума федерации.

– Но договоренность между вами и тренером имеется?

– Да, она имеется.

– Может ли что‑то помешать согласованию?

– Думаю, что ничего не может помешать. Елена Валерьевна (Вяльбе) в курсе, я с ней разговаривал по этому поводу, поэтому все должно быть в порядке, – заявил Коростелев.

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4 комментария

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imaxim
Молодец, Савелий.
Самого худшего избежал - попадания к Бородавко
+6
-2
+4
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NoSfer
Немного странно, только недавно для Горбунова была слишком слабая внутренняя конкуренция в группе Сорина, а теперь для Савелия видимо уже нормальная
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