Коростелев намерен перейти в группу Сорина: «Думаю, ничего не может помешать. Я разговаривал с Вяльбе, все должно быть в порядке»

Лыжник Савелий Коростелев планирует тренироваться в группе Егора Сорина.

Ранее 19-летний спортсмен готовился в юниорской команде. В этом сезоне он занял седьмое место в общем зачете Кубка России и трижды побеждал в спринтерских гонках на этапах соревнований.

– С группой определился.

– Это будет группа Сорина?

– Да, но давайте подождем официальных данных от президиума федерации.

– Но договоренность между вами и тренером имеется?

– Да, она имеется.

– Может ли что‑то помешать согласованию?

– Думаю, что ничего не может помешать. Елена Валерьевна (Вяльбе) в курсе, я с ней разговаривал по этому поводу, поэтому все должно быть в порядке, – заявил Коростелев.

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