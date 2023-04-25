Коростелев намерен перейти в группу Сорина: «Думаю, ничего не может помешать. Я разговаривал с Вяльбе, все должно быть в порядке»
Лыжник Савелий Коростелев планирует тренироваться в группе Егора Сорина.
Ранее 19-летний спортсмен готовился в юниорской команде. В этом сезоне он занял седьмое место в общем зачете Кубка России и трижды побеждал в спринтерских гонках на этапах соревнований.
– С группой определился.
– Это будет группа Сорина?
– Да, но давайте подождем официальных данных от президиума федерации.
– Но договоренность между вами и тренером имеется?
– Да, она имеется.
– Может ли что‑то помешать согласованию?
– Думаю, что ничего не может помешать. Елена Валерьевна (Вяльбе) в курсе, я с ней разговаривал по этому поводу, поэтому все должно быть в порядке, – заявил Коростелев.
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