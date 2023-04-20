Дмитрий Губерниев: «Допуск россиян повысит коммерческую привлекательность лыжных гонок, что поможет выживать лыжникам и федерациям не только в Норвегии»

Дмитрий Губерниев высказался о сокращении состава сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Стабилизационный фонд Норвегии — больше триллиона (долларов). Поскольку Россию оттеснили от европейского рынка, за прошедший год Норвегия только при торговле газом заработала 100 миллиардов. А теперь давайте представим, на что в Норвегии тратятся деньги. Прекрасная страна, замечательный уровень жизни, забота о людях, ценность человеческой жизни.

Но спорт в Норвегии живет по коммерческим законам. В наших условиях государство помогло бы спортсменам, а в норвежских — государство помогать не будет. Поэтому лыжники будут выживать сами, и за это в том числе я уважаю их, потому что норвежский спортсмен — не нахлебник. И президент норвежской федерации (лыжных гонок) — тоже не нахлебник, он зарабатывает. И этому нужно поучиться многим нашим федерациям.

По поводу того, что у норвежских лыжников проблемы с финансированием, злорадствовать не буду. В этой ситуации надеюсь, что они найдут пути выхода.

Один из которых, безусловно, это допуск российской лыжной команды, который повысит коммерческую привлекательность лыжных гонок не только в Норвегии, но и по всей Европе и в мире, что поможет выживать лыжникам и федерациям не только в Норвегии», — сказал .

Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен