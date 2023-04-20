Васильев о сокращении сборной Норвегии: «К этому давно все шло, потому что норвежцы, использующие допинг и прикрывающиеся справками, обыгрывали остальной мир»

Дмитрий Васильев высказался о сокращении состава сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«К этому давно все шло, потому что норвежцы, использующие допинг и прикрывающиеся справками, обыгрывали весь остальной мир.

А когда одна команда постоянно выигрывает, на телевидении падает смотрибельность соревнований, реклама не имеет эффекта. Спонсоры, учитывая эти факты, начинают уходить, им это становится неинтересно.

Норвежские лыжники и биатлонисты считают, что они умнее всех, но здесь не нужно быть профессором, чтобы понимать банальные вещи», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен