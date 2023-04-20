Васильев о сокращении сборной Норвегии: «К этому давно все шло, потому что норвежцы, использующие допинг и прикрывающиеся справками, обыгрывали остальной мир»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Дмитрий Васильев Матч ТВ Лыжи

Дмитрий Васильев высказался о сокращении состава сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«К этому давно все шло, потому что норвежцы, использующие допинг и прикрывающиеся справками, обыгрывали весь остальной мир.

А когда одна команда постоянно выигрывает, на телевидении падает смотрибельность соревнований, реклама не имеет эффекта. Спонсоры, учитывая эти факты, начинают уходить, им это становится неинтересно.

Норвежские лыжники и биатлонисты считают, что они умнее всех, но здесь не нужно быть профессором, чтобы понимать банальные вещи», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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6 комментариев

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Pertinax Gandi
Надо было добавить, что они все педофилы-содомиты. Придать заявлению ещё веса.
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GMF
Заело пластинку.
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Rygeek
Блин, этот дядька только все портит - уберите его, не спрашивайте больше. Мне трудно уследить за его логикой.)
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Дэннис Молинарев
Вот бы самого Васильева тут сократить до минимума
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petr
Браво г-н Васильев -когда вЯЛЬБЕ -ВСЕ выкашивала вы все кипятком ссали от радости -помню как Советском спорте писала -советская спортсменка доказывает своими достижениями в спорте приемущество советского строя -временя идут а совки все те же остались и пластинка та же -
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Ilya Kurepa
Скоро наверное орден от бункерного получит - уж очень старается- сегодня даже синхронное плавание прокомментировал - многостаночник
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