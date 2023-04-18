Призер чемпионата России-2022 по лыжам Артем Николаев дисквалифицирован на год за допинг
Призер чемпионата России-2022 по лыжам Артем Николаев дисквалифицирован на год за допинг.
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Николаева Артема (вид спорта – лыжные гонки) на 12 месяцев за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 9 февраля 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении РУСАДА.
Пункт 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, пункт 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Николаев стал серебряным призером чемпионата России-2022 в эстафете в составе команды Татарстана, в которой он выступал вместе с Андреем Феллером, Андреем Ларьковым и Ярославом Рыбочкиным.
В масс-старте на 50 км свободным стилем на ЧР-2022 Николаев занял четвертое место.
За языком он не следил
И как-то в лужу угодил.
Затем чтоб свой позор прикрыть
Он стал на допинг все валить.
Устюгов был ему не мил
И он в коментах желчью лил.
И кто же снова бред несет?
Да всем понятно, что Щеглот
Причем именно допинга, а не чужих спортсменов
Для спортсменов-середняков препараты - это вообще беспроигрышный вариант. Ты и так ни на что не претендуешь, а коли не поймают, будешь на коне!
А тут что?