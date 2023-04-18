Призер чемпионата России-2022 по лыжам Артем Николаев дисквалифицирован на год за допинг.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Николаева Артема (вид спорта – лыжные гонки) на 12 месяцев за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 9 февраля 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении РУСАДА.

Пункт 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, пункт 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Николаев стал серебряным призером чемпионата России-2022 в эстафете в составе команды Татарстана, в которой он выступал вместе с Андреем Феллером, Андреем Ларьковым и Ярославом Рыбочкиным.

В масс-старте на 50 км свободным стилем на ЧР-2022 Николаев занял четвертое место.