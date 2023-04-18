Призер чемпионата России-2022 по лыжам Артем Николаев дисквалифицирован на год за допинг

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) дисквалификации Артем Николаев Лыжи

Призер чемпионата России-2022 по лыжам Артем Николаев дисквалифицирован на год за допинг.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Николаева Артема (вид спорта – лыжные гонки) на 12 месяцев за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 9 февраля 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении РУСАДА.

Пункт 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, пункт 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Николаев стал серебряным призером чемпионата России-2022 в эстафете в составе команды Татарстана, в которой он выступал вместе с Андреем Феллером, Андреем Ларьковым и Ярославом Рыбочкиным.

В масс-старте на 50 км свободным стилем на ЧР-2022 Николаев занял четвертое место.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Что за допинг такой, что за него не стандартные 4 года, а 1 год дали?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
То-то его не было нигде в этом сезоне. Сразу отцепили при первых подозрениях, не дожидаясь официального отстранения. ЕВЛ нынче предпочитает перебдевать в таких случаях.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M_Serg
Стих загадка + отгадка:

За языком он не следил
И как-то в лужу угодил.
Затем чтоб свой позор прикрыть
Он стал на допинг все валить.
Устюгов был ему не мил
И он в коментах желчью лил.
И кто же снова бред несет?
Да всем понятно, что Щеглот
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ Юрий Костыгин
То-то его не было нигде в этом сезоне. Сразу отцепили при первых подозрениях, не дожидаясь официального отстранения. ЕВЛ нынче предпочитает перебдевать в таких случаях.
Она всегда была против допинга
Причем именно допинга, а не чужих спортсменов
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гороховик
Ответ Биатлонная зима
Не было и вот опять
Было, есть и будет. К чему такие удивления? Это выбор спортсмена. Не попадаются - молодцы, попадаются - нет.
Для спортсменов-середняков препараты - это вообще беспроигрышный вариант. Ты и так ни на что не претендуешь, а коли не поймают, будешь на коне!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M_Serg
Ответ Щеглот
На самом деле даже допинг не объясняет в должной мере мутную сережину ситуацию. Когда дряхлый старикашка, без пяти минут пенсионер, вдруг начал носиться с резвостью молодого сайгака. С резвостью, которой у него и в лучшие-то годы не было, вернее в лучший год, он был один) Что это за допинг такой, что он из старикашки делает супермена? Нет таких допингов вроде. Но уж если эта история и с привлечением допинга нормально не объяснима, то уж без допинга и подавно. Но у верных сережиных аколитов-матросов нет вопросов. Ну правильно, они же матросы)
Трезвым людям все понятно - Устюгов как был топ лыжником так и остается. А вот эти вот сказки, как он на одну гонку слезал с печи, чтобы заработать - оставим для настоящих ценителей отборного трэша.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Александр Гороховик
Было, есть и будет. К чему такие удивления? Это выбор спортсмена. Не попадаются - молодцы, попадаются - нет. Для спортсменов-середняков препараты - это вообще беспроигрышный вариант. Ты и так ни на что не претендуешь, а коли не поймают, будешь на коне!
Проблема что этот середняк в пуле тестирования РУСАДА (где всего 20 человек лыжников). Где-то в январе 2023 года сдал внесоревновательный тест.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Терюшкова
Все как всегда
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ Ярик01
Что за допинг такой, что за него не стандартные 4 года, а 1 год дали?
Это ты у Йохауг спроси
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Leo Bonart
Это ты у Йохауг спроси
Спросил, говорит, что полтора года получила за как бы ненамеренный приём вещества (халатность).
А тут что?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий