Наталья Непряева: «Я бы и за медали бегала, но медали плюс призовые — лучше, чем что-то одно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Наталья Непряева Матч ТВ Лыжи

Наталья Непряева высказалась о заработках в лыжных гонках.

— Можете назвать себя обеспеченным человеком?

— Да.

— Откладываете или инвестируете?

— Стараюсь грамотно распоряжаться финансами с прицелом на будущее, я бы так сказала. Начинаю постепенно разбираться в теме, в этом плане и родители дают советы, и Юрий Викторович. Конечно, Саша (Терентьев) помогает, мы совместно распоряжаемся средствами. От деталей воздержусь, но становлюсь мудрее. Понимаю: чем больше капитал, тем выше ответственность.

— Аукнулось вам после слов, сказанных перед началом сезона: «Не особо хочется бегать за медальки?» 

— Никто ничего не сказал. Это ведь не несло в себе злого умысла. Ни одному спортсмену не хочется остаться без средств к существованию, все это понимают.

Откровенно говорю: я бы и за медали бегала, но медали плюс призовые — лучше, чем что-то одно. Может, кто-то и давал мне отповедь после вырванной из контекста фразы, но, видимо, какие-то не очень серьезные люди, раз до меня не дошло.

— Недавно всплыли доходы шведских лыжников. 5,8 тысячи рублей на наши деньги за второе место в локальном турнире. В России такие суммы вызвали смех, посыпались подколы из серии «айда в наши Малиновки». Но если нет у шведов спонсоров, что ж, совсем не бегать?

— Читала в новостях, но не готова считать чужие деньги. Случалось и мне выступать, получая на финише грамоту.

— Если бы государство ушло из профессионального спорта, смогли бы себя прокормить?

— Сложно сказать. Наверное, я бы не отдавала спорту все свое время и силы. Старалась бы искать параллельный источник дохода, – сказала Непряева

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