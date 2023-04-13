Александр Панжинский: «Сборная России по лыжным гонкам имеет прекрасную поддержку и финансовые условия. Однако есть и региональные спортсмены, которые выживают»

Александр Панжинский высказался о трудностях лыжников из регионов.

«Одного спортсмена финансировать, как ту же биатлонистку Анастасию Кузьмину, – это не всю российскую команду. Из второго состава сборной РФ кто‑то, может, так и пробиться на ОИ. Но сейчас пока никто из международной федерации не выдвигает к нам никаких конкретных условий.

Я сейчас приехал с финала Кубка России по лыжным гонкам из Кировска. Все наши лыжники думают, что нас допустят и поменяются условия допуска. Появились подвижки в процессе нашего допуска на международном уровне.

Сборная России по лыжным гонкам сейчас имеет прекрасную поддержку и финансовые условия. Однако есть и региональные спортсмены, где не так все хорошо. Многие спортсмены выживают. Как и детский спорт. Живут спортсмены средненько, но они любят родину. Надо уделять внимание регионам, помогать им и поддерживать.

Спортсмены – это творческие личности. Музыканты, актеры... Спортсменов можно тоже отнести сюда. Если они на весь мир прогремят, то мы можем и забыть, под каким флагом кто‑то когда‑то выступал. Как тот же Непомнящий, например. Дело спортсменов – представлять страну и греметь на весь мир!» – сказал серебряный призер Ванкувера-2010.