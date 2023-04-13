Наталья Коростелева: «Теперь Савелий перейдет в другую группу. В чью именно, рано говорить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Наталья Коростелева юниорская сборная России Кубок России Денис Спицов Савелий Коростелев Александр Кравченко Лыжи

Олимпийский призер Наталья Коростелева оценила перспективы сына Савелия в лыжных гонках.

В этом сезоне 19-летний спортсмен занял седьмое место в общем зачете Кубка России.

«В молодости у спортсмена более быстрые мышечные волокна. С возрастом сложнее развивать взрывную скорость. Думаю, что на дистанции Савелий еще не так конкурентоспособен, как в спринте, потому что ему пока не хватает силовой базы, которая накапливается с годами. Выносливости-то ему не занимать.

Притом в заключительной гонке [финала Кубка России] в Кировске он помогал Спицову на многих отрезках, выходил вперед, а не просто поджидал удобный момент для атаки. Значит, чувствовал в себе уверенность», – сказала Наталья Коростелева, бронзовый призер Олимпиады-2010.

Коростелева также сообщила о предстоящем переходе сына в другую группу.

– Савелий по-прежнему тренируется в юниорской сборной у Александра Кравченко?

– Он у него второй сезон. В прошлом году нам предлагали перейти во взрослую команду, но мы сочли, что каждый год менять тренера не стоит. Вот теперь Савелий перейдет в другую группу. В чью именно, рано говорить, поскольку информация пока не оглашена официально, – заявила мать лыжника.

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5 комментариев

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Щеглот
Ответ Йенс Мустерманн
В 2026 году Савелий примет участие в олимпийских играх и будет там соревноваться со своим кумиром Клэбо, а вечно второй будет бегать в Дёмино, страшно завидуя ему и злясь на него )
С таким поехавшим руководителем флгр не то что Савелий не поедет, но и сын его и даже внук. Тетку надо убирать срочно и желательно со скандалом. С формулировкой "за попутание всех берегов, а именно спорта и политики" Чем громче скандал - тем лучше.
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Йенс Мустерманн
В 2026 году Савелий примет участие в олимпийских играх и будет там соревноваться со своим кумиром Клэбо, а вечно второй будет бегать в Дёмино, страшно завидуя ему и злясь на него )
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imaxim
Устюгов кстати подтвердил участие в гонке на 70 км
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imaxim
Очень хотелось бы верить, что не к Бородавко
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Gondeira
В группу Сорина походу.
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