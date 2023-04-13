Наталья Коростелева: «Теперь Савелий перейдет в другую группу. В чью именно, рано говорить»

Олимпийский призер Наталья Коростелева оценила перспективы сына Савелия в лыжных гонках.

В этом сезоне 19-летний спортсмен занял седьмое место в общем зачете Кубка России.

«В молодости у спортсмена более быстрые мышечные волокна. С возрастом сложнее развивать взрывную скорость. Думаю, что на дистанции Савелий еще не так конкурентоспособен, как в спринте, потому что ему пока не хватает силовой базы, которая накапливается с годами. Выносливости-то ему не занимать.

Притом в заключительной гонке [финала Кубка России] в Кировске он помогал Спицову на многих отрезках, выходил вперед, а не просто поджидал удобный момент для атаки. Значит, чувствовал в себе уверенность», – сказала Наталья Коростелева, бронзовый призер Олимпиады-2010.

Коростелева также сообщила о предстоящем переходе сына в другую группу.

– Савелий по-прежнему тренируется в юниорской сборной у Александра Кравченко?

– Он у него второй сезон. В прошлом году нам предлагали перейти во взрослую команду, но мы сочли, что каждый год менять тренера не стоит. Вот теперь Савелий перейдет в другую группу. В чью именно, рано говорить, поскольку информация пока не оглашена официально, – заявила мать лыжника.